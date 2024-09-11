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Кашия озвучил планы сборной Грузии после победы над Албанией в Лиге наций УЕФА

Кашия озвучил планы сборной Грузии после победы над Албанией в Лиге наций УЕФА

Sputnik Грузия

Все игроки сборной Грузии по футболу осознают свою ответственность, заявил Гурам Кашия 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T13:37+0400

2024-09-11T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Футболисты сборной Грузии постараются продолжить выступление в Лиге наций УЕФА в том же духе, одерживая победу за победой, а главное – довести начатое дело до конца, рассказал капитан национальной команды Гурам Кашия журналистам после матча с Албанией. Сборная Грузии по футболу одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 0:1. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам капитана, в таких матчах очень сложно набрать три очка, но команда проявила характер, несмотря на усталость. "Кочора забил очень красивый гол и помог команде набрать три очка. Победа со счетом 0:1 – самое сложное в современном футболе. После гола мы играли очень хорошо, шансов у соперника почти не было", – сказал Кашия.Футболисты очень хорошо играли в обороне. Не только защитники и вратарь, но и в целом команда хорошо сыграла в оборонительный футбол, и очень приятно быть такой слаженной командой, отметил он. Все игроки осознают свою ответственность, одним словом, Грузия в форме, добавил капитан. Сборная Грузии по футболу возглавила турнирную таблицу в Лиге наций>>В параллельном матче дивизиона B1 Чехия обыграла дома Украину – 3:2. Таким образом, после двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: 11 октября, Украина–Грузия 14 октября, Грузия–Албания 16 ноября, Грузия–Украина 19 ноября, Чехия–Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, уефа, вилли саньоль, футбол