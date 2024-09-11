https://sputnik-georgia.ru/20240911/kvaratskheliya-igral-na-obezbolivayuschikh-v-matche-ligi-natsiy-uefa-protiv-albanii-289848588.html

Кварацхелия играл на обезболивающих в матче Лиги наций УЕФА против Албании

Кварацхелия играл на обезболивающих в матче Лиги наций УЕФА против Албании

Sputnik Грузия

Серьезность травмы футболист установит по приезду в Неаполь 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T16:15+0400

2024-09-11T16:15+0400

2024-09-11T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Нападающий и один из лидеров сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия из-за травмы лодыжки вышел на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании под действием обезболивающих. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу 10 сентября одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, главное, что сборная победила. "Я сделал все, что мог. Остальное покажет время, и мы постараемся продолжать в том же духе. Главное – довести дело до конца и закончить так, как начали", - добавил Кварацхелия. По его словам, сборная Грузии уже доказала, что ей под силу попасть на чемпионат мира. В предыдущем мачте второго тура Лиги наций УЕФА с Чехией, первый гол в ворота чехов в Тбилиси забил Хвича Кварацхелия на 33-й минуте матча. Квара реализовал пенальти, который сам же заработал. Встреча завершилась победой Грузии – 4:1. Капитан сборной Грузии: главное – довести начатое дело до конца>>После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, хвича кварацхелия, вилли саньоль, неаполь, чехия, албания, грузия, новости, уефа, сборная, сборная грузии по футболу, футбол