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Кварацхелия играл на обезболивающих в матче Лиги наций УЕФА против Албании
Кварацхелия играл на обезболивающих в матче Лиги наций УЕФА против Албании
Sputnik Грузия
Серьезность травмы футболист установит по приезду в Неаполь 11.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Нападающий и один из лидеров сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия из-за травмы лодыжки вышел на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании под действием обезболивающих. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу 10 сентября одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, главное, что сборная победила. "Я сделал все, что мог. Остальное покажет время, и мы постараемся продолжать в том же духе. Главное – довести дело до конца и закончить так, как начали", - добавил Кварацхелия. По его словам, сборная Грузии уже доказала, что ей под силу попасть на чемпионат мира. В предыдущем мачте второго тура Лиги наций УЕФА с Чехией, первый гол в ворота чехов в Тбилиси забил Хвича Кварацхелия на 33-й минуте матча. Квара реализовал пенальти, который сам же заработал. Встреча завершилась победой Грузии – 4:1. Капитан сборной Грузии: главное – довести начатое дело до конца>>После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Кварацхелия играл на обезболивающих в матче Лиги наций УЕФА против Албании
16:15 11.09.2024 (обновлено: 16:28 11.09.2024)
Серьезность травмы футболист установит по приезду в Неаполь
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Нападающий и один из лидеров сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия из-за травмы лодыжки вышел на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании под действием обезболивающих.
Сборная Грузии по футболу 10 сентября одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. После победы над Чехией (4:1) команда Вилли Саньоля обыграла в Тиране сборную Албании со счетом 1:0. Единственный гол за грузинскую команду забил полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
"Мы выиграли очень важную игру. Что касается моего здоровья, я подвернул лодыжку и играл на обезболивающих. Поэтому я не смог до конца сделать то, что хотел сделать. Когда доберусь до Неаполя, сделаю снимок и после этого узнаю, насколько серьезна травма", - рассказал Кварацхелия журналистам после игры.
По словам футболиста, главное, что сборная победила. "Я сделал все, что мог. Остальное покажет время, и мы постараемся продолжать в том же духе. Главное – довести дело до конца и закончить так, как начали", - добавил Кварацхелия.
По его словам, сборная Грузии уже доказала, что ей под силу попасть на чемпионат мира.
"Сможем ли мы попасть на чемпионат мира? Думаю, мы доказали, что все возможно, и играя на чемпионате Европы, и даже сейчас. Мы победили две сильные сборные в Лиге наций. Надеюсь, мы достигнем поставленной цели", - сказал вингер.
В предыдущем мачте второго тура Лиги наций УЕФА с Чехией, первый гол в ворота чехов в Тбилиси забил Хвича Кварацхелия на 33-й минуте матча. Квара реализовал пенальти, который сам же заработал. Встреча завершилась победой Грузии – 4:1.
После двух туров сборная Грузии занимает первое место в группе с шестью очками. На втором месте Албания, на третьем – Чехия. Замыкает группу В1 Украина, у которой пока ноль очков.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.