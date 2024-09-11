https://sputnik-georgia.ru/20240911/premer-chlen-bundestaga-pytalsya-vklyuchitsya-v-revolyutsionnye-protsessy-v-gruzii-289857158.html

Премьер: член Бундестага пытался включиться в революционные процессы в Грузии

Премьер: член Бундестага пытался включиться в революционные процессы в Грузии

Sputnik Грузия

Михаэль Рот этой весной участвовал в акции протеста в Тбилиси против т. н. закона об "иноагентах" 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T23:35+0400

2024-09-11T23:35+0400

2024-09-11T23:42+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот дискредитировал себя попыткой включиться в революционные процессы в Грузии, а сейчас пытается помочь грузинской оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. В мае главы комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии принял участие в акции протеста в Тбилиси против т. н. закона об "иноагентах". Рот, который тогда назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", 16 сентября вновь планирует посетить Грузии.При этом он отметил, что визит члена Бундестага будет контрпродуктивным."Михаэль Рот пытается как-то поддержать оппозицию, но его репутация в стране настолько подорвана, что, я думаю, для оппозиции его приезд в Грузию будет контрпродуктивным", - сказал Кобахидзе. Закон "О прозрачности иностранного влияния", против принятия которого в Тбилиси несколько месяцев проходили масштабные акции протеста, обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию.Михаэль Рот вновь едет в Грузию – встретятся ли власти с членом Бундестага?>>В ходе визита в Грузию, на пресс-конференции 14 мая Рот заявил, что "Грузинской мечте" не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего ближайшего союзника – православную церковь. После этого он отправился на акцию протеста, в которой в основном участвовала молодежь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, германия, ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах", политика, грузинская мечта - демократическая грузия