https://sputnik-georgia.ru/20240911/skolko-nefti-i-gaza-dobyto-v-gruzii-289843890.html

Сколько нефти и газа добыто в Грузии?

Сколько нефти и газа добыто в Грузии?

Sputnik Грузия

В 2023-2024 годах выполнены масштабные сейсморазведочные работы, пробурено три новые скважины, на двух скважинах проведено горизонтальное бурение 11.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-11T15:09+0400

2024-09-11T15:09+0400

2024-09-11T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2023-2024 годах составила 58 тысяч тонн, а природного газа – 24 млн м3, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Минэкономики представила презентацию в том числе о добыче энергоресурсов в Грузии в ходе мероприятия, посвященного Дню энергетика. В презентации отмечено, что всего в этот период выдано 25 генеральных и 8 лицензий на деятельность по использованию нефтегазовых ресурсов. Кроме того, объявлен открытый международный тендер на получение генеральной лицензии на пользование нефтегазовыми ресурсами. Рекордный объем нефти транспортирован по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан>>По информации Минэкономики, в 2023-2024 годах выполнены сейсморазведочные работы в объеме 500 погонных километров (расстояние на местности в длину – ред.), пробурено три новые скважины, на двух скважинах проведено горизонтальное бурение.За этот период доля государства в доходах от нефти и газа – 15,7 миллиона долларов, а компаниями-инвесторами вложено 31,8 миллиона долларов. В ходе презентации в качестве важного обстоятельства было названо то, что в селе Кулеви (Хобский муниципалитет, регион Самегрело – Земо Сванети) строится нефтеперерабатывающий завод, мощность которого составит 3 млн тонн нефти в год. Во второй половине 2024 года планируется реализовать до 10 тысяч тонн сырой нефти, а выручка составит около 14,5 миллиона лари (5,5 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, энергетика грузии