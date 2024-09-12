https://sputnik-georgia.ru/20240912/belarus-pomogala-armenii-a-ey-zakhotelos-na-zapad---lukashenko--289865017.html

Беларусь помогала Армении, а ей захотелось на Запад – Лукашенко

Беларусь помогала Армении, а ей захотелось на Запад – Лукашенко

Sputnik Грузия

Ранее Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T16:17+0400

2024-09-12T16:17+0400

2024-09-12T16:54+0400

в мире

политика

новости

беларусь

армения

минск

александр лукашенко

никол пашинян

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0c/265911828_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_b1935e883acc8f3096776c7835870728.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Беларусь всячески старалась помогать Армении, но ей захотелось на Запад, в Евросоюз, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в стране.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко, которому следует извиниться. По его словам, Лукашенко "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана" в конфликте в Карабахе. По его словам, неплохо было бы, если бы при всех недостатках и нюансах между Беларусью и Арменией строились добрые отношения. Он отметил, что Беларусь не виновата в ухудшении отношений. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь не против сотрудничества с Западом, американцами."Но вы же видите их политику. Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), – вы посмотрите, совсем другая будет политика", – заявил Лукашенко. По словам белорусского президента, он постоянно говорил руководству Армении об изменчивости политики США. "Я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя... У них привычка такая: "А вы кто? Мы вас не знаем. – Как не знаете!? Мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… – Нет, это были не мы", – сказал президент Беларуси.Лукашенко рад нормализации отношений Грузии с Россией>>Между тем он отметил, что "армяне очень умные люди". "В ближайшее время они разберутся, где их счастье", - заявил Лукашенко.Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз сказал, что Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

беларусь

армения

минск

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, беларусь, армения, минск, александр лукашенко, никол пашинян