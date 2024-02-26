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Лукашенко рад нормализации отношений Грузии с Россией
Лукашенко рад нормализации отношений Грузии с Россией
Грузия никому на Западе не нужна, считает президент Беларуси 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T15:10+0400
2024-02-26T15:10+0400
2024-02-26T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Между Грузией и Россией, слава Богу, устанавливаются нормальные отношения, заявил президент Украины Александр Лукашенко СМИ, после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. По словам президента Беларуси, как только Грузия громко заявила, что является независимой страной, Запад, в частности США, стали давить на нее.Никому они на Западе не нужны, там тысячи проблем, подчеркнул президент. Армения выходит из ОДКБ? Москва ждет разъяснений Еревана>>Кроме того, Лукашенко посоветовал Армении не спешить выходить ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) и вспомнить Грузию, которая покинула в свое время СНГ и "ничего не выиграла". Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 23 февраля. В ОДКБ входят такие страны, как Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, беларусь, армения, александр лукашенко, украина, никол пашинян, одкб, россия, грузино-российские отношения
Лукашенко рад нормализации отношений Грузии с Россией
Грузия никому на Западе не нужна, считает президент Беларуси
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Между Грузией и Россией, слава Богу, устанавливаются нормальные отношения, заявил президент Украины Александр Лукашенко СМИ, после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
"Слава Богу, устанавливаются нормальные отношения прежде всего с Россией, с нами, экономика поднимается", – заявил Лукашенко.
По словам президента Беларуси, как только Грузия громко заявила, что является независимой страной, Запад, в частности США, стали давить на нее.
"Американцы уже про Грузию забыли. Как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна независимая и суверенная, Запад начал на них давить. В том числе и прежде всего США. Ну так надо сделать соответствующий вывод", – сказал Лукашенко.
Никому они на Западе не нужны, там тысячи проблем, подчеркнул президент.
Кроме того, Лукашенко посоветовал Армении не спешить выходить ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) и вспомнить Грузию, которая покинула в свое время СНГ и "ничего не выиграла".
"В Беларуси абсолютно спокойно реагируют на прозвучавшие заявления армянской стороны насчет членства в ОДКБ... Выйти просто, а вот зайти будет сложно. Пример опять же – Грузия. Ну, вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет. Желательно вернуться. А вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица, и прочее", – подчеркнул Лукашенко.
Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 23 февраля.
В ОДКБ входят такие страны, как Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.