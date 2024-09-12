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Греция может признать грузинские водительские права
Греция может признать грузинские водительские права
Sputnik Грузия
На данный момент детали соглашения не разглашаются 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T13:51+0400
2024-09-12T13:51+0400
2024-09-12T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал соглашение между правительствами Грузии и Греции "О взаимном признании и обмене водительских прав". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте правительства Грузии. Однако подписание соглашения – первый шаг к признанию водительских прав Грузии, оно вступит в силу после того, как стороны согласуют детали.На данный момент детали соглашения не разглашаются, однако ранее Грузия уже подписала аналогичное соглашение с Испанией. Согласно этому соглашению, обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. По соглашению, водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кобахидзе, греция, испания, грузия, новости, автомобили, водительские права, общество
ираклий кобахидзе, греция, испания, грузия, новости, автомобили, водительские права, общество
Греция может признать грузинские водительские права
На данный момент детали соглашения не разглашаются
ТБИЛИСИ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал соглашение между правительствами Грузии и Греции "О взаимном признании и обмене водительских прав".
Соответствующее распоряжение
уже опубликовано на сайте правительства Грузии. Однако подписание соглашения – первый шаг к признанию водительских прав Грузии, оно вступит в силу после того, как стороны согласуют детали.
На данный момент детали соглашения не разглашаются, однако ранее Грузия уже подписала аналогичное соглашение с Испанией.
Согласно этому соглашению, обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена.
В соглашении между Грузией и Испанией определены категории и классы водительских удостоверений, которые будут подлежать обмену после вступления соглашения в силу.
По соглашению, водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.