https://sputnik-georgia.ru/20240912/gretsiya-mozhet-priznat-gruzinskie-voditelskie-prava-289854899.html

Греция может признать грузинские водительские права

Греция может признать грузинские водительские права

Sputnik Грузия

На данный момент детали соглашения не разглашаются 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T13:51+0400

2024-09-12T13:51+0400

2024-09-12T13:51+0400

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 12 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал соглашение между правительствами Грузии и Греции "О взаимном признании и обмене водительских прав". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте правительства Грузии. Однако подписание соглашения – первый шаг к признанию водительских прав Грузии, оно вступит в силу после того, как стороны согласуют детали.На данный момент детали соглашения не разглашаются, однако ранее Грузия уже подписала аналогичное соглашение с Испанией. Согласно этому соглашению, обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. По соглашению, водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, греция, испания, грузия, новости, автомобили, водительские права, общество