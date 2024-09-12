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Суд оштрафовал депутата сакребуло Тбилиси
Суд оштрафовал депутата сакребуло Тбилиси
Sputnik Грузия
Полиция задержала оппозиционных депутатов Надирадзе и Эдзгверадзе 4 сентября 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал на 2,5 тысячи лари (около 930 долларов) депутата сакребуло (горсобрание) Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Надирадзе, задержанного на прошлой неделе за хулиганство и неподчинение полиции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Надирадзе был задержан 4 сентября вместе с другим членом сакребуло от "Нацдвижения" Ираклием Эдзгверадзе, который, по данным МВД, мешал полицейским проводить следственные действия в рамках дела о наркопреступлении. Инцидент произошел около многоквартирного дома Эдзгверадзе в спальном районе столицы Глдани.По его словам, правоохранители сказали, что проводили спецоперацию, при этом у них сломалась камера, и поэтому они не засняли процесс.Надирадзе отметил, что основной причиной его задержания является желание властей помешать оппозиции в проведении предвыборной кампании, говорить о безработице, бедности и повышении цен. В МВД объяснили, за что задержан оппозиционный депутат сакребуло Тбилиси>>"Вместо того, чтобы говорить обо всем этом, они водят нас по судам, некоторым выписывают штрафы, других арестовывают, поэтому 26 октября мы должны положить конец этому маразму, мы должны быстрым ходом привести страну в Европу", – сказал Надирадзе. Надирадзе был освобожден 4 сентября, вскоре после задержания, под расписку. А Эдзгверадзе вышел на свободу 6 сентября. Суд по его административному делу состоится 13 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, европа, ираклий надирадзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе
грузия, новости, политика, тбилиси, сша, европа, ираклий надирадзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе
Суд оштрафовал депутата сакребуло Тбилиси
20:03 12.09.2024 (обновлено: 20:23 12.09.2024)
Полиция задержала оппозиционных депутатов Надирадзе и Эдзгверадзе 4 сентября
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал на 2,5 тысячи лари (около 930 долларов) депутата сакребуло (горсобрание) Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Надирадзе, задержанного на прошлой неделе за хулиганство и неподчинение полиции.
Надирадзе был задержан 4 сентября вместе с другим членом сакребуло от "Нацдвижения" Ираклием Эдзгверадзе, который, по данным МВД, мешал полицейским проводить следственные действия в рамках дела о наркопреступлении. Инцидент произошел около многоквартирного дома Эдзгверадзе в спальном районе столицы Глдани.
"К сожалению, сегодня еще раз подтвердилось, что это дело не имеет никакого отношения к правонарушению. Мы видели сотрудников полиции, у которых были совершенно взаимоисключающие показания", – сказал Надирадзе после судебного заседания.
По его словам, правоохранители сказали, что проводили спецоперацию, при этом у них сломалась камера, и поэтому они не засняли процесс.
Надирадзе отметил, что основной причиной его задержания является желание властей помешать оппозиции в проведении предвыборной кампании, говорить о безработице, бедности и повышении цен.
"Вместо того, чтобы говорить обо всем этом, они водят нас по судам, некоторым выписывают штрафы, других арестовывают, поэтому 26 октября мы должны положить конец этому маразму, мы должны быстрым ходом привести страну в Европу", – сказал Надирадзе.
Надирадзе был освобожден 4 сентября, вскоре после задержания, под расписку. А Эдзгверадзе вышел на свободу 6 сентября. Суд по его административному делу состоится 13 сентября.