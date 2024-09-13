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Болельщики "Наполи" назвали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца
Болельщики "Наполи" назвали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца
Sputnik Грузия
Спортивный портал Whoscored дал почти идеальную оценку игре Кварацхелия в матче против "Болоньи" – 9,8 балла 13.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Болельщики итальянского ФК "Наполи" признали нападающего клуба и сборной Грузии Хвичу Кварацхелия лучшим игроком августа по итогам проведенного опроса, сообщила пресс-служба клуба. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В августе Кварацхелия особенно отличился в матче второго тура Серии А чемпионата Италии против "Болоньи". "Наполи" выиграл со счетом 3:0, в чем решающую роль сыграл грузинский футболист: капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо с передачи грузинского нападающего открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам. Спортивный портал Flashscore оценил игру лидера сборной Грузии в 8,9 балла, Sofascore – в 9,2 балла, а Whoscored дал почти идеальную оценку – 9,8 балла. Кварацхелия назван лучшим игроком матча "Наполи" с "Болоньей"&gt;&gt;В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а самого Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В чемпионате Италии "Наполи" ближайший матч проведет против "Кальяри" в воскресенье, 15 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, италия, тбилиси, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, италия, тбилиси, хвича кварацхелия, футбол

Болельщики "Наполи" назвали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца

19:40 13.09.2024
© Courtesy of NakrebiФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2024
© Courtesy of Nakrebi
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Спортивный портал Whoscored дал почти идеальную оценку игре Кварацхелия в матче против "Болоньи" – 9,8 балла
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Болельщики итальянского ФК "Наполи" признали нападающего клуба и сборной Грузии Хвичу Кварацхелия лучшим игроком августа по итогам проведенного опроса, сообщила пресс-служба клуба.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В августе Кварацхелия особенно отличился в матче второго тура Серии А чемпионата Италии против "Болоньи". "Наполи" выиграл со счетом 3:0, в чем решающую роль сыграл грузинский футболист: капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо с передачи грузинского нападающего открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам.
Кроме того, ранее партнер чемпионата Италии, телекомпания DANZ, и другие ведущие издания назвали Кварацхелия лучшим игроком матча.
Спортивный портал Flashscore оценил игру лидера сборной Грузии в 8,9 балла, Sofascore – в 9,2 балла, а Whoscored дал почти идеальную оценку – 9,8 балла.
Кварацхелия назван лучшим игроком матча "Наполи" с "Болоньей">>
В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а самого Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца.
В чемпионате Италии "Наполи" ближайший матч проведет против "Кальяри" в воскресенье, 15 сентября.
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