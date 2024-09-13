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Болельщики "Наполи" назвали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца

Болельщики "Наполи" назвали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца

Sputnik Грузия

Спортивный портал Whoscored дал почти идеальную оценку игре Кварацхелия в матче против "Болоньи" – 9,8 балла 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T19:40+0400

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2024-09-13T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Болельщики итальянского ФК "Наполи" признали нападающего клуба и сборной Грузии Хвичу Кварацхелия лучшим игроком августа по итогам проведенного опроса, сообщила пресс-служба клуба. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В августе Кварацхелия особенно отличился в матче второго тура Серии А чемпионата Италии против "Болоньи". "Наполи" выиграл со счетом 3:0, в чем решающую роль сыграл грузинский футболист: капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо с передачи грузинского нападающего открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам. Спортивный портал Flashscore оценил игру лидера сборной Грузии в 8,9 балла, Sofascore – в 9,2 балла, а Whoscored дал почти идеальную оценку – 9,8 балла. Кварацхелия назван лучшим игроком матча "Наполи" с "Болоньей">>В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а самого Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В чемпионате Италии "Наполи" ближайший матч проведет против "Кальяри" в воскресенье, 15 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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