https://sputnik-georgia.ru/20240913/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-prichasten-k-zhestokomu-podavleniyu-tyuremnogo-bunta-289883046.html

Депутат от "Грузинской мечты" причастен к жестокому подавлению тюремного бунта?

Депутат от "Грузинской мечты" причастен к жестокому подавлению тюремного бунта?

Sputnik Грузия

Во время бунта в тюрьме 27 марта 2006 года спецназ застрелил семерых заключенных и ранил 22 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T21:55+0400

2024-09-13T21:55+0400

2024-09-13T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе назвал абсурдом утверждение члена оппозиционной партии "За Грузию" Левана Гогичаишвили о том, что во время жестокого подавления т. н. "тюремного бунта" в 2006 году он, будучи замминистра юстиции, мог принимать решения. Во время бунта в тюрьме №5 27 марта 2006 года спецназ застрелил семерых заключенных и ранил 22. После смены власти в 2012 году следствие установило, что бунт был спровоцирован избиением заключенных. То, что издевательства над заключенными тогда имели системный характер, подтвердило не одно решение ЕСПЧ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Миканадзе отметил, что был замминистра юстиции в 2005-2008 годы, до того, как Министерство возглавил Зураб Адеишвили. При этом Миканадзе сказал, что готов сотрудничать со следствием, хоть и считает абсурдом озвученные оппозиционером обвинения. "Они настолько дискредитированы, им настолько нечего сказать, что они пытаются создать какие-то абсурдные теории и так обмануть общество. Я готов сотрудничать с правоохранительными органами. Я несу полную ответственность за любые свои шаги и решения", – сказал Миканадзе. Самого Гогичаишвили депутат назвал сплетником и соратником предателя. "С моей стороны будет абсолютно несерьезным комментировать политиков-сплетников, которые нашли убежище у предателя Гахария и пытаются распространять совершенно абсурдную информацию", – сказал Миканадзе.Заявление о возможной причастности Миканадзе к т. н. тюремному бунту Гогичаишвили сделал 12 сентября.По его словам, легитимно предположение, что Миканадзе был в курсе событий в тюрьме и с ним согласовывались решения. В связи с этим он призвал прокуратуру Грузии начать расследование против "бывшего куратора тюрем Михаила Саакашвили".Экс-министр Адеишвили фигурирует в деле о попытке покушения на Иванишвили - депутат>>Гогичаишвили добавил, что партия "За Грузию" продолжит информировать население о возможных преступлениях членов "Грузинской мечты", которые в свое время "служили режиму "Национального движения", а сейчас участвуют в кампании за наказание бывшей правящей партии. После смены власти, в 2013 году дело о "тюремном бунте" было объявлено раскрытым. Экс-глава департамента по исполнению наказаний Минюста Грузии Бачо Ахалая был признан виновным в бесчеловечном обращении с заключенными и с учетом объявленной массовой амнистии приговорен к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы. Такие же сроки получили еще три человека, включая бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, зураб адеишвили, георгий гахария, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд