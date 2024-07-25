https://sputnik-georgia.ru/20240725/eks-ministr-yustitsii-gruzii-zurab-adeishvili-figuriruet-v-dele-o-pokushenii-na-ivanishvili-289172127.html

Экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили фигурирует в деле о покушении на Иванишвили

Экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили фигурирует в деле о покушении на Иванишвили

Sputnik Грузия

Адеишвили покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T17:47+0400

2024-07-25T17:47+0400

2024-07-25T17:47+0400

грузия

новости

политика

сгб

бидзина иванишвили

зураб адеишвили

михаил саакашвили

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/54/235585465_0:46:1100:665_1920x0_80_0_0_8a9008b374cc5e98ea0a7ff61aee4bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Бывший министр юстиции Грузии, разыскиваемый на родине за ряд преступлений, Зураб Адеишвили фигурирует в деле о подготовке террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти в Грузии, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявил депутат сакребуло (горсобрание) Поти от партии "Единое национальное движение" Лаша Рухая после опроса в Тбилисском городском суде. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что проводит расследование в том числе относительно подготовки убийства почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. За последние дни СГБ опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ: Надима Хмаладзе, Лашу Чигладзе, Константина Джгамая и Гелу Кахабришвили. На опрос также вызван Важа Цецадзе. Он подтвердил, что вопрос был задан про Зураба Адеишвили. "Меня спросили, знаком ли я с ним. Я его знаю по Интернету, когда он был в политике. Их интересовало, кто были мои друзья на Украине. Все знают, кто мои друзья. С Мишей Батуриным (бывший сотрудник охраны осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – ред.) мы годы дружим", – сказал Рухая. Кто такой АдеишвилиАдеишвили, входивший в круг политиков, принимавший решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины. В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам: о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 и о фальсификации улик по делу о пытках заключенных в 2012 году. Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы. Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе. Расследование СГБ Грузии Службе госбезопасности Грузии 24 июля подтвердила, что проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Накануне о том, что СГБ завело дело о планируемом покушении на Иванишвили и других лидеров "Грузинской мечты" и в рамках него опрашивает грузинских добровольцев, воевавших на Украине, 23 июля заявил адвокат Гелы Кахабришвили Михаил Рамишвили. По словам адвоката, который присутствовал на опросе, следствие интересовалось контактировал ли его подзащитный с основателем "Грузинского национального легиона"* на Украине Мамукой Мамулашвили и нет ли у него связей с иностранной разведкой. Некоторые из опрошенных добровольцев (Константин Джгамая и Надима Хмаладзе) участвовали в масштабных акциях протеста в Тбилиси против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния". Акции проходили как в 2023 году, когда законопроект инициировали первый раз, и в 2024 году, когда было решено вернуться к нему. СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть. Одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин. В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.* "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сгб, бидзина иванишвили, зураб адеишвили, михаил саакашвили, украина