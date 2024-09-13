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Власти Грузии ждут значительного сокращения бедности к концу года
Власти Грузии ждут значительного сокращения бедности к концу года
Sputnik Грузия
Власти Грузии намерены побороть бедность к 2030 году, заявил премьер 13.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-13T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Власти Грузии ожидают до конца года значительного снижения уровня бедности в стране, что является одной из важнейших национальных задач, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Он отметил, что с 2012 года количество граждан в Грузии за чертой бедности сократилось на 680 тысяч человек и составило в 2023 году 440 тысяч. Но впереди еще много работы.Премьер подчеркнул, что борьба с бедностью является одной из важнейших национальных задач правительства.Население Грузии за чертой бедности по годам>>"Главное – сохранить эти темпы. В этом случае к 2030 году мы уже сможем обнулить данные как по безработице, так и по бедности. Это абсолютно реально. К 2028 году эти данные будут сведены к минимуму", – сказал Кобахидзе.По официальным данным, в 2023 году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, сакстат
грузия, новости, ираклий кобахидзе, сакстат
Власти Грузии ждут значительного сокращения бедности к концу года
Власти Грузии намерены побороть бедность к 2030 году, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Власти Грузии ожидают до конца года значительного снижения уровня бедности в стране, что является одной из важнейших национальных задач, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
"Уже в этом году мы ожидаем серьезного снижения уровня бедности. Мы надеемся, что уровень бедности к концу года снизится до однозначных цифр, и нам следует продолжать такими темпами", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что с 2012 года количество граждан в Грузии за чертой бедности сократилось на 680 тысяч человек и составило в 2023 году 440 тысяч. Но впереди еще много работы.
Премьер подчеркнул, что борьба с бедностью является одной из важнейших национальных задач правительства.
"Главное – сохранить эти темпы. В этом случае к 2030 году мы уже сможем обнулить данные как по безработице, так и по бедности. Это абсолютно реально. К 2028 году эти данные будут сведены к минимуму", – сказал Кобахидзе.
По официальным данным, в 2023 году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5.