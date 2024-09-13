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Запад планирует вмешательство в выборы в Грузии – Захарова

Запад планирует вмешательство в выборы в Грузии – Захарова

Sputnik Грузия

"Промежуточные доклады" БДИПЧ, содержащие оценки предвыборной ситуации в стране, являются одним из механизмов давления на власти, заявила Захарова 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T23:00+0400

2024-09-13T23:00+0400

2024-09-13T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) для наблюдения за выборами является "инструментом Запада", с помощью которого они планируют подогреть ситуацию в Грузии накануне выборов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС.Как утверждает представитель МИД РФ, "промежуточные доклады" БДИПЧ, содержащие оценки предвыборной ситуации в стране, являются одним из механизмов давления на власти и "политическим заказом"."Их готовит небольшая группа наемных лиц, не несущая никакой ответственности за свои действия. В итоге получается не отражение реального положения дел в той или иной стране, а сочинение на заданную заказчиком тему, никак не связанное с легитимностью волеизъявления", – сказала Захарова.По ее словам, именно с помощью этих оценок наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ планирует "подогреть ситуацию в Грузии накануне выборов", что может повлечь за собой протесты и даже "цветную революцию".Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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