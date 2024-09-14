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Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях
Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях
Sputnik Грузия
В качестве подтверждения своих слов депутат правящей партии привел ряд фактов и примеров 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T16:17+0400
2024-09-14T16:17+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представили нарушения со стороны оппозиции, НПО и СМИ, с которыми столкнулась партия в ходе предвыборной кампании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. В качестве подтверждения своих слов депутат привел ряд фактов и примеров. Факты насилия Использование языка ненависти "Негативную кампанию, предвыборную кампанию, "Национальное движение" традиционно начало с использования языка ненависти", - отметил Миканадзе. Кроме того, он привел в пример как проявление языка ненависти ролик в соцсетях НПО "Студенческое движение за свободу" с видоизмененными баннерами "Грузинской мечты" и постеры против партии в регионах. Вмешательство в предвыборную кампанию Среди таких фактов Гиви Миканадзе назвал срыв плакатов "Грузинской мечты" в районе поселка Аэропорт, а также заклеивание плакатов правящей силы плакатами "Нацдвижения". Также он назвал и вмешательством в предвыборную кампанию, и нарушением отказ телеканала "Мтавари архи" показывать предвыборный ролик партии. Телеканал к этому времени оштрафовали и обязали пустить рекламу в эфир. Неправомерная агитация "Политическая деятельность части неправительственных организаций принимает все более активный характер, и граждане Грузии уже не могут увидеть линию, разделяющую деструктивную оппозицию и политически ангажированные НПО", - сказал Миканадзе. В качестве примера он привел мероприятия "Мой голос Евросоюзу", в котором участвовали лидеры НПО, активно агитирующие против власти. Оценка ситуации "Радикалы не ориентированы на правовой процесс, и для них важны не выборы 26 октября, а они готовятся к дестабилизации 27 октября", - сказал Миканадзе, подчеркнув, что на приведенные им факты не было никакой реакции со стороны международных партнеров и наблюдателей. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt;Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гено петриашвили, лаша талахадзе, европа, грузия, новости, политика
парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гено петриашвили, лаша талахадзе, европа, грузия, новости, политика

Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях

16:17 14.09.2024
© Parliament of GeorgiaГиви Миканадзе
Гиви Миканадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
© Parliament of Georgia
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В качестве подтверждения своих слов депутат правящей партии привел ряд фактов и примеров
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представили нарушения со стороны оппозиции, НПО и СМИ, с которыми столкнулась партия в ходе предвыборной кампании.
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Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.

"Использование языка ненависти, участившиеся нападения на депутатов и сторонников "Грузинской мечты", оскорбления и угрозы в адрес политиков и чиновников, уничтожение агитматериалов и фальсификация со стороны радикальной оппозиции и части НПО принимают все более систематический характер", - сказал журналистам один из лидеров партии власти Гиви Миканадзе.

В качестве подтверждения своих слов депутат привел ряд фактов и примеров.

Факты насилия

Нападение на депутата партии Давида Матикашвили 25 августа гражданкой Нино Швелидзе в аэропорту Мюнхена, которая оскорбила депутата. "Вскоре было установлено, что автор этих слов – активист радикальной оппозиции, вместе с тем она – супруга регионального директора по Южному Кавказу "Американского совета" Тимоти Блаувелта, и факт буллинга заснят и распространен как раз для Тимоти Блаувелта", - сказал Миканадзе.
гибель члена партии Эрмиле Гигиадзе после того, как в офис правящей партии 4 сентября ворвался активист оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роланд Нуцубидзе и много раз подряд оскорбил Гигиадзе, которому стало плохо, и он скончался на месте.
Оскорбление активистом "Нацдвижения" и членом движения "Волна" Леваном Бродзели 9 сентября члена правящей партии Васила Чигогидзе.
Начало кампании ненависти со стороны журналистов, оппозиции и НПО против кандидатов в депутаты от "Грузинской мечты", олимпийских чемпионов Грузии Лаши Талахадзе и Гено Петриашвили.
Оскорбление и давление путем искажения фактов на представителей юридического департамента ЦИК членом политического совета "Нацдвижения" Лашей Парулава.

Использование языка ненависти

"Негативную кампанию, предвыборную кампанию, "Национальное движение" традиционно начало с использования языка ненависти", - отметил Миканадзе.
По его словам, партия на своих предвыборных агитационных плакатах представляет себя как стремящуюся в Европу, а "Грузинскую мечту" – как ведущую к изоляции и бедности.
Кроме того, он привел в пример как проявление языка ненависти ролик в соцсетях НПО "Студенческое движение за свободу" с видоизмененными баннерами "Грузинской мечты" и постеры против партии в регионах.

Вмешательство в предвыборную кампанию

Среди таких фактов Гиви Миканадзе назвал срыв плакатов "Грузинской мечты" в районе поселка Аэропорт, а также заклеивание плакатов правящей силы плакатами "Нацдвижения".
Также он назвал и вмешательством в предвыборную кампанию, и нарушением отказ телеканала "Мтавари архи" показывать предвыборный ролик партии. Телеканал к этому времени оштрафовали и обязали пустить рекламу в эфир.

Неправомерная агитация

"Политическая деятельность части неправительственных организаций принимает все более активный характер, и граждане Грузии уже не могут увидеть линию, разделяющую деструктивную оппозицию и политически ангажированные НПО", - сказал Миканадзе.
В качестве примера он привел мероприятия "Мой голос Евросоюзу", в котором участвовали лидеры НПО, активно агитирующие против власти.

Оценка ситуации

"Радикалы не ориентированы на правовой процесс, и для них важны не выборы 26 октября, а они готовятся к дестабилизации 27 октября", - сказал Миканадзе, подчеркнув, что на приведенные им факты не было никакой реакции со стороны международных партнеров и наблюдателей.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство
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