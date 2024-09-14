Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях
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В качестве подтверждения своих слов депутат правящей партии привел ряд фактов и примеров
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представили нарушения со стороны оппозиции, НПО и СМИ, с которыми столкнулась партия в ходе предвыборной кампании.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
"Использование языка ненависти, участившиеся нападения на депутатов и сторонников "Грузинской мечты", оскорбления и угрозы в адрес политиков и чиновников, уничтожение агитматериалов и фальсификация со стороны радикальной оппозиции и части НПО принимают все более систематический характер", - сказал журналистам один из лидеров партии власти Гиви Миканадзе.
В качестве подтверждения своих слов депутат привел ряд фактов и примеров.
Факты насилия
Нападение на депутата партии Давида Матикашвили 25 августа гражданкой Нино Швелидзе в аэропорту Мюнхена, которая оскорбила депутата. "Вскоре было установлено, что автор этих слов – активист радикальной оппозиции, вместе с тем она – супруга регионального директора по Южному Кавказу "Американского совета" Тимоти Блаувелта, и факт буллинга заснят и распространен как раз для Тимоти Блаувелта", - сказал Миканадзе.
гибель члена партии Эрмиле Гигиадзе после того, как в офис правящей партии 4 сентября ворвался активист оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роланд Нуцубидзе и много раз подряд оскорбил Гигиадзе, которому стало плохо, и он скончался на месте.
Оскорбление активистом "Нацдвижения" и членом движения "Волна" Леваном Бродзели 9 сентября члена правящей партии Васила Чигогидзе.
Начало кампании ненависти со стороны журналистов, оппозиции и НПО против кандидатов в депутаты от "Грузинской мечты", олимпийских чемпионов Грузии Лаши Талахадзе и Гено Петриашвили.
Оскорбление и давление путем искажения фактов на представителей юридического департамента ЦИК членом политического совета "Нацдвижения" Лашей Парулава.
Использование языка ненависти
"Негативную кампанию, предвыборную кампанию, "Национальное движение" традиционно начало с использования языка ненависти", - отметил Миканадзе.
По его словам, партия на своих предвыборных агитационных плакатах представляет себя как стремящуюся в Европу, а "Грузинскую мечту" – как ведущую к изоляции и бедности.
Кроме того, он привел в пример как проявление языка ненависти ролик в соцсетях НПО "Студенческое движение за свободу" с видоизмененными баннерами "Грузинской мечты" и постеры против партии в регионах.
Вмешательство в предвыборную кампанию
Среди таких фактов Гиви Миканадзе назвал срыв плакатов "Грузинской мечты" в районе поселка Аэропорт, а также заклеивание плакатов правящей силы плакатами "Нацдвижения".
Также он назвал и вмешательством в предвыборную кампанию, и нарушением отказ телеканала "Мтавари архи" показывать предвыборный ролик партии. Телеканал к этому времени оштрафовали и обязали пустить рекламу в эфир.
Неправомерная агитация
"Политическая деятельность части неправительственных организаций принимает все более активный характер, и граждане Грузии уже не могут увидеть линию, разделяющую деструктивную оппозицию и политически ангажированные НПО", - сказал Миканадзе.
В качестве примера он привел мероприятия "Мой голос Евросоюзу", в котором участвовали лидеры НПО, активно агитирующие против власти.
Оценка ситуации
"Радикалы не ориентированы на правовой процесс, и для них важны не выборы 26 октября, а они готовятся к дестабилизации 27 октября", - сказал Миканадзе, подчеркнув, что на приведенные им факты не было никакой реакции со стороны международных партнеров и наблюдателей.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство