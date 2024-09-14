https://sputnik-georgia.ru/20240914/napadeniya-i-unichtozhenie-plakatov--v-gruzinskoy-mechte-zayavili-o-narusheniyakh-289891343.html

Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях

Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях

Sputnik Грузия

В качестве подтверждения своих слов депутат правящей партии привел ряд фактов и примеров 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T16:17+0400

2024-09-14T16:17+0400

2024-09-14T16:17+0400

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представили нарушения со стороны оппозиции, НПО и СМИ, с которыми столкнулась партия в ходе предвыборной кампании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. В качестве подтверждения своих слов депутат привел ряд фактов и примеров. Факты насилия Использование языка ненависти "Негативную кампанию, предвыборную кампанию, "Национальное движение" традиционно начало с использования языка ненависти", - отметил Миканадзе. Кроме того, он привел в пример как проявление языка ненависти ролик в соцсетях НПО "Студенческое движение за свободу" с видоизмененными баннерами "Грузинской мечты" и постеры против партии в регионах. Вмешательство в предвыборную кампанию Среди таких фактов Гиви Миканадзе назвал срыв плакатов "Грузинской мечты" в районе поселка Аэропорт, а также заклеивание плакатов правящей силы плакатами "Нацдвижения". Также он назвал и вмешательством в предвыборную кампанию, и нарушением отказ телеканала "Мтавари архи" показывать предвыборный ролик партии. Телеканал к этому времени оштрафовали и обязали пустить рекламу в эфир. Неправомерная агитация "Политическая деятельность части неправительственных организаций принимает все более активный характер, и граждане Грузии уже не могут увидеть линию, разделяющую деструктивную оппозицию и политически ангажированные НПО", - сказал Миканадзе. В качестве примера он привел мероприятия "Мой голос Евросоюзу", в котором участвовали лидеры НПО, активно агитирующие против власти. Оценка ситуации "Радикалы не ориентированы на правовой процесс, и для них важны не выборы 26 октября, а они готовятся к дестабилизации 27 октября", - сказал Миканадзе, подчеркнув, что на приведенные им факты не было никакой реакции со стороны международных партнеров и наблюдателей. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, гено петриашвили, лаша талахадзе, европа, грузия, новости, политика