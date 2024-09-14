https://sputnik-georgia.ru/20240914/smertnost-v-gruzii-prodolzhaet-prevyshat-rozhdaemost-289882093.html

Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость

Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость

Sputnik Грузия

Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси 14.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-14T09:01+0400

2024-09-14T09:01+0400

2024-09-14T09:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

сакстат

имерети

аджария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23157/84/231578435_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_8ce888fa1b3f59ef4994b063e9e96763.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2024 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно материалам "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси.Смертность в Грузии третий год превышает рождаемость>>Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,5 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,1 тысячи и регион Кахети – 628. В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 621, в Тбилиси – 457.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат, имерети, аджария