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Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
Sputnik Грузия
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси 14.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2024 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно материалам "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси.Смертность в Грузии третий год превышает рождаемость>>Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,5 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,1 тысячи и регион Кахети – 628. В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 621, в Тбилиси – 457.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат, имерети, аджария
грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат, имерети, аджария
Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2024 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно материалам "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года.
По данным "Сакстата", в период с января по июнь 2024 года в Грузии родилось около 18,6 тысячи детей, тогда как число скончавшихся достигло 22,3 тысячи человек.
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси.
Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,5 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,1 тысячи и регион Кахети – 628.
В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 621, в Тбилиси – 457.