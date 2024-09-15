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Грузинского футболиста унесли с поля на носилках в матче Чемпионшипа Англии
Грузинского футболиста унесли с поля на носилках в матче Чемпионшипа Англии
Sputnik Грузия
Чакветадзе попросил о замене на 80-й минуте встречи, когда счет на табло был 1:1 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полузащитника сборной Грузии по футболу и английского "Уотфорда" Георгия Чакветадзе в матче пятого тура Чемпионшипа Английской футбольной лиги против "Ковентри" унесли с поля на носилках. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чакветадзе попросил о замене на 80-й минуте встречи, когда счет на табло был 1:1. До вынужденной замены грузин успел отметиться голевой передачей. Мяч в ворота "Ковентри" после ассиста Чакветадзе забил Деле-Баширу на 67-й минуте. По словам главного тренера "Уотфорда" Тома Клеверли, у Чакветадзе возник спазм в спине, травма оказалась несерьезной. В соцсети один из болельщиков "Уотфорда" опубликовал фотографию Чакветадзе, на которой видно, как футболист самостоятельно покидает стадион. Кашия озвучил планы сборной Грузии после победы над Албанией в Лиге наций УЕФА>>До возвращения во второй дивизион чемпионата Англии Чакветадзе провел два блестящих матча в составе сборной Грузии в рамках Лиги наций УЕФА. В игре против Чехии 7 сентября он записал на свой счет гол и голевую передачу. Встреча завершилась победой Грузии со счетом 4:1. Спустя три дня в гостевом матче против Албании Чакветадзе забить не удалось, но футболист максимально помогал команде и отрабатывал в обороне. Этот матч сборная Грузии также выиграла (1:0) благодаря голу полузащитника Георгия Кочорашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, англия, футбол, сборная грузии по футболу, георгий кочорашвили, уефа
спорт, грузия, новости, англия, футбол, сборная грузии по футболу, георгий кочорашвили, уефа
Грузинского футболиста унесли с поля на носилках в матче Чемпионшипа Англии
Чакветадзе попросил о замене на 80-й минуте встречи, когда счет на табло был 1:1
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Полузащитника сборной Грузии по футболу и английского "Уотфорда" Георгия Чакветадзе в матче пятого тура Чемпионшипа Английской футбольной лиги против "Ковентри" унесли с поля на носилках.
Чакветадзе попросил о замене на 80-й минуте встречи, когда счет на табло был 1:1. До вынужденной замены грузин успел отметиться голевой передачей. Мяч в ворота "Ковентри" после ассиста Чакветадзе забил Деле-Баширу на 67-й минуте.
По словам главного тренера "Уотфорда" Тома Клеверли, у Чакветадзе возник спазм в спине, травма оказалась несерьезной.
В соцсети один из болельщиков "Уотфорда" опубликовал фотографию Чакветадзе, на которой видно, как футболист самостоятельно покидает стадион.
До возвращения во второй дивизион чемпионата Англии Чакветадзе провел два блестящих матча в составе сборной Грузии в рамках Лиги наций УЕФА. В игре против Чехии 7 сентября он записал на свой счет гол и голевую передачу. Встреча завершилась победой Грузии со счетом 4:1.
Спустя три дня в гостевом матче против Албании Чакветадзе забить не удалось, но футболист максимально помогал команде и отрабатывал в обороне. Этот матч сборная Грузии также выиграла (1:0) благодаря голу полузащитника Георгия Кочорашвили.