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Премьер-министра Армении ждут в Тбилиси 16 сентября
Премьер-министра Армении ждут в Тбилиси 16 сентября
Sputnik Грузия
В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом 16 сентября, информацию распространяет пресс-служба главы правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальная церемония встречи премьера Армении состоится в администрации правительства Грузии в 14:00. Премьеры проведут встречу с глазу на глаз, а также в расширенном формате. После этого премьеры двух стран выступят с совместными заявлениями для журналистов. В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян. Он провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. Премьер Грузии встретился с главой Минобороны Армении – что обсудили стороны?>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер-министра Армении ждут в Тбилиси 16 сентября
В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом 16 сентября, информацию распространяет пресс-служба главы правительства Грузии.
Официальная церемония встречи премьера Армении состоится в администрации правительства Грузии в 14:00.
Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьеры проведут встречу с глазу на глаз, а также в расширенном формате. После этого премьеры двух стран выступят с совместными заявлениями для журналистов.
В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян. Он провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов.
В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.