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Премьер-министра Армении ждут в Тбилиси 16 сентября

Премьер-министра Армении ждут в Тбилиси 16 сентября

Sputnik Грузия

В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян 15.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом 16 сентября, информацию распространяет пресс-служба главы правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальная церемония встречи премьера Армении состоится в администрации правительства Грузии в 14:00. Премьеры проведут встречу с глазу на глаз, а также в расширенном формате. После этого премьеры двух стран выступят с совместными заявлениями для журналистов. В начале сентября Грузию с официальным визитом посетил глава Минобороны Армении Сурен Папикян. Он провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. Премьер Грузии встретился с главой Минобороны Армении – что обсудили стороны?>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, тбилиси, ираклий кобахидзе, никол пашинян, ираклий чиковани