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Суперкубок Европы по регби: грузинский "Черный лев" начал турнир с уверенной победы

Суперкубок Европы по регби: грузинский "Черный лев" начал турнир с уверенной победы

Sputnik Грузия

Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва" 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T17:55+0400

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2024-09-15T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в первой встрече текущего сезона Суперкубка Европы по регби разгромила в гостях испанский "Кастилия-Леон Иберианс" со счетом 54:3. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва". Дебют английского специалиста оказался успешным."Черный лев" завершил выступление в Кубке вызова среди европейских регбийных клубов>>Грузинские регбисты занесли восемь попыток сопернику, семь из которых реализовал Лука Маткава. Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный Лев" проведет тоже в гостях – 21 сентября грузины встретятся с португальским клубом "Лузитануш" в Лиссабоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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