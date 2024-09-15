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Суперкубок Европы по регби: грузинский "Черный лев" начал турнир с уверенной победы
Суперкубок Европы по регби: грузинский "Черный лев" начал турнир с уверенной победы
Sputnik Грузия
Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва" 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в первой встрече текущего сезона Суперкубка Европы по регби разгромила в гостях испанский "Кастилия-Леон Иберианс" со счетом 54:3. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва". Дебют английского специалиста оказался успешным."Черный лев" завершил выступление в Кубке вызова среди европейских регбийных клубов>>Грузинские регбисты занесли восемь попыток сопернику, семь из которых реализовал Лука Маткава. Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный Лев" проведет тоже в гостях – 21 сентября грузины встретятся с португальским клубом "Лузитануш" в Лиссабоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, лиссабон, регби, новости грузинского регби
спорт, новости, грузия, тбилиси, лиссабон, регби, новости грузинского регби
Суперкубок Европы по регби: грузинский "Черный лев" начал турнир с уверенной победы
Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва"
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в первой встрече текущего сезона Суперкубка Европы по регби разгромила в гостях испанский "Кастилия-Леон Иберианс" со счетом 54:3.
Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Победителем розыгрыша Суперкубка Европы все три сезона становился грузинский "Черный лев".
Это была первая официальная встреча Ричарда Кокерилла в качестве главного тренера "Черного льва". Дебют английского специалиста оказался успешным.
Грузинские регбисты занесли восемь попыток сопернику, семь из которых реализовал Лука Маткава.
Следующий матч в рамках Суперкубка Европы "Черный Лев" проведет тоже в гостях – 21 сентября грузины встретятся с португальским клубом "Лузитануш" в Лиссабоне.