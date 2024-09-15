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Выборы в парламент Грузии близко: избирателей призывают проверить себя в списках
Выборы в парламент Грузии близко: избирателей призывают проверить себя в списках
Sputnik Грузия
Последний срок изменения данных – 8 октября 15.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-15T09:01+0400
2024-09-15T09:01+0400
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парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на парламентских выборах 26 октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в Грузии в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни. После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей. Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию дополнительно к номеру. При этом граждане Грузии, проживающие в местах компактного проживания этнических меньшинств, могут проверить себя на армянском или азербайджанском языках. Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости
парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости
Выборы в парламент Грузии близко: избирателей призывают проверить себя в списках
Последний срок изменения данных – 8 октября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на парламентских выборах 26 октября.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
"В рамках избирательной реформы из-за роста верхней планки (числа избирателей) были расширены некоторые избирательные участки. Соответственно, части избирателей придется голосовать на локации, отличающейся от места голосования на прошлых выборах. Поэтому важно, чтобы избиратели вовремя проверили свои данные и заранее знали свой избирательный участок", – сказала пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт
ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в Грузии в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни.
После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей.
Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию дополнительно к номеру.
При этом граждане Грузии, проживающие в местах компактного проживания этнических меньшинств, могут проверить себя на армянском или азербайджанском языках.
Если же адрес фактического проживания отличается от места регистрации, избиратели могут обратиться в Дом юстиции для изменения места голосования. Последний срок изменения данных – 8 октября.
Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.