https://sputnik-georgia.ru/20240915/vybory-v-parlament-gruzii-blizko-izbirateley-prizyvayut-proverit-sebya-v-spiskakh-289890413.html

Выборы в парламент Грузии близко: избирателей призывают проверить себя в списках

Выборы в парламент Грузии близко: избирателей призывают проверить себя в списках

Sputnik Грузия

Последний срок изменения данных – 8 октября 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T09:01+0400

2024-09-15T09:01+0400

2024-09-15T09:01+0400

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на парламентских выборах 26 октября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в Грузии в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни. После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей. Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию дополнительно к номеру. При этом граждане Грузии, проживающие в местах компактного проживания этнических меньшинств, могут проверить себя на армянском или азербайджанском языках. Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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