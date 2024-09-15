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https://sputnik-georgia.ru/20240915/ya-srazhayus-za-gruziyu--pervyy-kommentariy-novogo-chempiona-ufc-posle-pobednogo-boya-289901400.html
Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя
Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя
Sputnik Грузия
Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей 15.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новый чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили посвятил свою победу над Шоном О'Мэлли Грузии, отметив, что он рад порадовать грузинских болельщиков чемпионским поясом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. По его словам, он не сразу осознал, что чемпионский пояс теперь принадлежит ему."Первая эмоция была изумительной. Я не мог себя контролировать. Когда я привстал, то осознал, что пояс мой и я чемпион. Сейчас я анализирую произошедшее", – сказал Двалишвили. Грузинский спортсмен рассказал также о неуважении со стороны тренера соперника. Он даже обратился к судье боя, заметив, что в баскетболе или футболе за такое поведение тренера уже давно бы удалили. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения. Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC&gt;&gt;Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина"). Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски. Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, сша, общество
спорт, грузия, новости, сша, общество

Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя

15:05 15.09.2024
© courtesy of Merab DvalishviliМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2024
© courtesy of Merab Dvalishvili
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Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новый чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили посвятил свою победу над Шоном О'Мэлли Грузии, отметив, что он рад порадовать грузинских болельщиков чемпионским поясом.
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка.

"Я грузин. Грузия дала мне все. Я сражаюсь за свою страну и готов пожертвовать собой ради нее. Я рад, что порадовал грузинских болельщиков", – сказал Двалишвили на пресс-конференции после боя.

По его словам, он не сразу осознал, что чемпионский пояс теперь принадлежит ему.
"Первая эмоция была изумительной. Я не мог себя контролировать. Когда я привстал, то осознал, что пояс мой и я чемпион. Сейчас я анализирую произошедшее", – сказал Двалишвили.
© courtesy of Merab DvalishviliМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2024
Мераб Двалишвили
© courtesy of Merab Dvalishvili
Грузинский спортсмен рассказал также о неуважении со стороны тренера соперника. Он даже обратился к судье боя, заметив, что в баскетболе или футболе за такое поведение тренера уже давно бы удалили.
"Я ничего не имею против Шона О'Мэлли, я просто хотел доминировать и показать, что могу его сломать. Я уважаю соперника, несмотря на то, что он сказал обо мне. Он много работает, думаю, он вернется сильнее", – добавил Двалишвили.
Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.
Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC>>
Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").
Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.
Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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