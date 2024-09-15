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Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя

Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя

Sputnik Грузия

Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новый чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили посвятил свою победу над Шоном О'Мэлли Грузии, отметив, что он рад порадовать грузинских болельщиков чемпионским поясом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. По его словам, он не сразу осознал, что чемпионский пояс теперь принадлежит ему."Первая эмоция была изумительной. Я не мог себя контролировать. Когда я привстал, то осознал, что пояс мой и я чемпион. Сейчас я анализирую произошедшее", – сказал Двалишвили. Грузинский спортсмен рассказал также о неуважении со стороны тренера соперника. Он даже обратился к судье боя, заметив, что в баскетболе или футболе за такое поведение тренера уже давно бы удалили. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения. Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC>>Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина"). Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски. Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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