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Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя
Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя
Sputnik Грузия
Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей 15.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новый чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили посвятил свою победу над Шоном О'Мэлли Грузии, отметив, что он рад порадовать грузинских болельщиков чемпионским поясом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка. По его словам, он не сразу осознал, что чемпионский пояс теперь принадлежит ему."Первая эмоция была изумительной. Я не мог себя контролировать. Когда я привстал, то осознал, что пояс мой и я чемпион. Сейчас я анализирую произошедшее", – сказал Двалишвили. Грузинский спортсмен рассказал также о неуважении со стороны тренера соперника. Он даже обратился к судье боя, заметив, что в баскетболе или футболе за такое поведение тренера уже давно бы удалили. Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения. Иванишвили поздравил Двалишвили с победой в UFC>>Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина"). Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски. Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя
Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Новый чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили посвятил свою победу над Шоном О'Мэлли Грузии, отметив, что он рад порадовать грузинских болельщиков чемпионским поясом.
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский боец лидировал на протяжении всего поединка.
"Я грузин. Грузия дала мне все. Я сражаюсь за свою страну и готов пожертвовать собой ради нее. Я рад, что порадовал грузинских болельщиков", – сказал Двалишвили на пресс-конференции после боя.
По его словам, он не сразу осознал, что чемпионский пояс теперь принадлежит ему.
"Первая эмоция была изумительной. Я не мог себя контролировать. Когда я привстал, то осознал, что пояс мой и я чемпион. Сейчас я анализирую произошедшее", – сказал Двалишвили.
Грузинский спортсмен рассказал также о неуважении со стороны тренера соперника. Он даже обратился к судье боя, заметив, что в баскетболе или футболе за такое поведение тренера уже давно бы удалили.
"Я ничего не имею против Шона О'Мэлли, я просто хотел доминировать и показать, что могу его сломать. Я уважаю соперника, несмотря на то, что он сказал обо мне. Он много работает, думаю, он вернется сильнее", – добавил Двалишвили.
Победная серия Двалишвили в UFC состоит из 11 боев. Последний раз он потерпел поражение в далеком 2018 году. Всего в его активе 18 побед и четыре поражения.
Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").
Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.
Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.