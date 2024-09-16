https://sputnik-georgia.ru/20240916/bolee-sotni-faktov-nezakonnoy-okhoty-na-ptits-vyyavili-v-gruzii-289915742.html

Более сотни фактов незаконной охоты на птиц выявили в Грузии

Более сотни фактов незаконной охоты на птиц выявили в Грузии

Sputnik Грузия

С начала охотничьего сезона у нарушителей изъяли 94 единицы электронных устройств, излучающих звуковые сигналы для привлечения птиц 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T18:40+0400

2024-09-16T18:40+0400

2024-09-16T18:40+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

имерети

самегрело-земо сванети

департамент природоохранного надзора

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/65/247156513_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_92da6fb3934003d8c246feb548d91646.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Выявлено 104 факта незаконной охоты на перелетных птиц всего за 20 дней с начала сезона сотрудниками департамента природоохранного надзора Грузии, говорится в распространенной пресс-службой информации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии в этом году начался по традиции в четвертую субботу августа (24 числа) и продлится до 1 марта будущего года. Больше всего случаев незаконной охоты зафиксировано в регионах Имерети (35 нарушений) и Самегрело - Земо Сванети (31 нарушение). Затем следуют регионы Шида Картли и Квемо Картли (по девять нарушений), а в регионах Кахети, Самцхе-Джавахети и Гурия – по пять. В регионе Мцхета-Мтианети выявили 3 факта. Также сотрудники департамента предотвратили два случая незаконной охоты в административных границах города Тбилиси. Из выявленных правонарушений – 94 факта охоты с использованием запрещенных видов оружия или способов охоты. В девяти случаях правонарушители охотились без уплаты обязательного сбора на охоту за перелетными птицами, а в одном случае – с нарушением правил охоты. Браконьеры смогли незаконно добыть 27 перепелов. За 20 дней с начала охотничьего сезона было изъято 94 единицы электронных устройств, излучающих звуковые сигналы для привлечения птиц. Сезон охоты на перелетных птиц официально открылся в Грузии>>В целях выявления и предотвращения фактов незаконной охоты сотрудники департамента в период охотничьего сезона осуществляют круглосуточный усиленный контроль по всей территории Грузии. Кроме того, осуществляется немедленное реагирование на каждое сообщение, поступившее на горячую линию 153 министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

имерети

самегрело-земо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, имерети, самегрело-земо сванети, департамент природоохранного надзора