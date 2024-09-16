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Чемпиона UFC Двалишвили представят к госнаграде в Грузии
Чемпиона UFC Двалишвили представят к госнаграде в Грузии
Sputnik Грузия
Двалишвили – второй грузин после Илии Топурия, ставший чемпионом UFC, что говорит об особом спортивном таланте грузинского народа, отметил Кобахидзе 16.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства в понедельник поздравил грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили с чемпионским поясом в легчайшем весе и принял решение представить чемпиона к высшей государственной награде. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Ранее премьер-министр и спикер парламента представили к госнаградам футболистов и тренерский штаб сборной Грузии, медалистов Олимпиады и Паралимпиады в Париже. Как отметил премьер-министр, Двалишвили – уже второй грузин после Илии Топурия, который выиграл пояс UFC, что говорит об особом спортивном таланте грузинского народа. Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски. Я сражаюсь за Грузию – первый комментарий нового чемпиона UFC после победного боя>>Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет. Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе
Чемпиона UFC Двалишвили представят к госнаграде в Грузии
Двалишвили – второй грузин после Илии Топурия, ставший чемпионом UFC, что говорит об особом спортивном таланте грузинского народа, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале заседания правительства в понедельник поздравил грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили с чемпионским поясом в легчайшем весе и принял решение представить чемпиона к высшей государственной награде.
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Ранее премьер-министр и спикер парламента представили к госнаградам футболистов и тренерский штаб сборной Грузии, медалистов Олимпиады и Паралимпиады в Париже.
"Надо отметить, что Мераб прошел очень трудный путь к этому успеху и эта победа для него вдвойне ценна. Мы продолжаем традицию и вместе со спикером парламента приняли решение представить Мераба Двалишвили к высшей государственной награде", – заявил Кобахидзе на заседании правительства.
Как отметил премьер-министр, Двалишвили – уже второй грузин после Илии Топурия, который выиграл пояс UFC, что говорит об особом спортивном таланте грузинского народа.
Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. В полулегком весе в борьбе за чемпионский пояс он победил австралийца Александра Волкановски.
Кроме того, Топурия стал самым молодым чемпионом UFC. Он выиграл пояс в 27 лет.
Двалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").