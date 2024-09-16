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Десятки новых школ появятся в Грузии до конца года

Десятки новых школ появятся в Грузии до конца года

Sputnik Грузия

Первоклассниками в этом учебном году стали более 50 тысяч детей 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T12:52+0400

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2024-09-16T12:52+0400

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Почти 100 новых школ будет открыто в стране к концу 2024 года, из которых 60 примут учеников уже к концу сентября, заявил Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари во время визита в отремонтированную школу №160 в Глданском районе Тбилиси, где поздравил учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Начало и завершение учебного процесса в госшколах регулирует закон "Об общем образовании". Согласно официальному документу, учеба начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня. Из-за того, что в этом году 15 сентября совпало с выходным днем, Минобразования приняло решение начать учебу с понедельника, 16 сентября. По его словам, они будут полностью отремонтированы, оснащены современным оборудованием и примут до 30 тысяч учеников.Министр также рассказал о реабилитированной школе в Глданском районе Тбилиси."Сейчас мы открыли практически полностью обновленную, реабилитированную школу №160 в Глдани, в которой учатся более 1,1 тысячи детей, что обошлось стоимостью до 5 миллионов лари", – заявил Амилахвари.Грузия готова к началу учебного года – традиции и новшества>>Более 50 тысяч детей стали в этом учебном году первоклассниками – все они были обеспечены новыми учебниками и лэптопами, отметил министр.В школы Грузии принимают детей с 6 лет. В 2024 году в первый класс набирали детей, которым 6 лет исполнится до 1 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, георгий амилахвари, школа, министерство образования и науки грузии