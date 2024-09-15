https://sputnik-georgia.ru/20240915/gruziya-gotova-k-nachalu-uchebnogo-goda--traditsii-i-novshestva-289894392.html

Грузия готова к началу учебного года – традиции и новшества

Грузия готова к началу учебного года – традиции и новшества

Sputnik Грузия

По традиции грузинским первоклассникам в госшколах, помимо учебников, выдают специальные нетбуки 15.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-15T09:48+0400

2024-09-15T09:48+0400

2024-09-15T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В государственных школах Грузии 16 сентября начнется учеба и новый учебный год принесет школьникам и их родителям ряд новшеств. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Полное общее образование в Грузии – 12 лет. Оно делится на три ступени: начальное (1-6 классы), базовое (7-10 классы) и среднее (11-12 классы). В школу принимают детей от 6 лет. В 2024 году в первый класс набирали детей, которым 6 лет исполнится до 1 ноября. В Грузии увеличивается на год обучение для получения аттестата о базовом образовании>>Учеба длится два семестра: с сентября по декабрь и с января по июнь. При этом первоклассники и учащиеся 12 класса учатся по май. Учебная неделя длится 5 дней, длина урока 35 минут для первого класса, 40 минут – для второго и 45 минут – для остальных классов. Все учебники в публичных школах Грузии выдают бесплатно, и родителям нужно лишь купить тетради и канцелярские принадлежности. Дневники грузинским школьникам не нужны, оценки ставят в электронные дневники. Оценки начинают ставить лишь со второго семестра 5 класса. В Грузии 10-балльная система оценок, в которой 10 и 9 – высокая оценка, 7-8 – выше среднего, 6 и 5 – средняя, а ниже 5 – низкая. Первый раз в первый класс Всем первоклассникам, идущим в государственные школы, помимо учебников, выдают специальные нетбуки, которые им пригодятся во время учебы. В нетбуках загружены учебные интерактивные программы по разным предметам.Учебная программа для первоклассников насыщенная. В Грузии с первого класса преподают как грузинский, так и английский языки, а также природоведение, изобразительное искусство, музыку, шахматы и спорт. Советы родителям первоклашек, или Как справляться с домашними заданиями без стресса>>Кроме того, школа по желанию в первом классе может включить такой предмет, как компьютерные технологии, однако полноценно его дети изучают с пятого класса. Особенности грузинской школы В Грузинских школах учат отдельно историю и историю Грузии. Второй иностранный язык начинается с 5-го класса и его выбирает сама школа. Это может быть как русский, так и немецкий, французский, либо любой другой язык. Кроме того, в школах Грузии преподают такие предметы как "Гражданство", "Гражданское образование", "Я и общество", "Моя Грузия". В школах для этнических меньшинств грузинский преподается с первого класса, а к 12 классу большинство учебников уже двуязычные. Выпускных экзаменов в школах Грузии нет, ученики лишь сдают промежуточные экзамены. Оценки, выставляемые школой, не влияют на возможность поступить в вуз, однако, если годовая оценка ребенка ниже 6 баллов, он обязан сдавать экзамен по этому предмету осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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