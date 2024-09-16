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Главы МИД Грузии и Иордании обсудили вопросы углубления сотрудничества двух стран

Главы МИД Грузии и Иордании обсудили вопросы углубления сотрудничества двух стран

Sputnik Грузия

Дарчиашвили также поблагодарил своего коллегу за передачу Грузии участка земли вблизи места крещения Спасителя у реки Иордан 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T13:50+0400

2024-09-16T13:50+0400

2024-09-16T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Важность укрепления сотрудничества в сферах экономики, туризма и торговли между Грузией и Иорданией обсудили на встрече главы МИД двух стран Илья Дарчиашвили и Аймад ас-Сафади, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акцент был сделан на сотрудничестве в сфере образования и культуры. Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за передачу Грузии участка земли вблизи места крещения Спасителя у реки Иордан для строительства Центра грузинской культуры. Первый дипломат Грузии ознакомил принимающую сторону с работами, проводимыми грузинской стороной в этом направлении. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров у реки Иордан стало известно 19 января 2022 года, в день Крещения Господня (Богоявление). Решение было принято королем Иордании Абдаллой II и принцем Гази.Культурный центр Грузии на Святой земле: премьер Гарибашвили отправился в Иорданию>>Летом 2022 года экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли, а в марте 2023 года первоначальный архитектурный эскиз и презентация центра на реке Иордан были представлены членам правительства и представителям Патриархии.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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