https://sputnik-georgia.ru/20240916/gosudarstvo-obespechit-kvartirami-bolee-tysyachi-voennosluzhaschikh-gruzinskoy-armii-289916791.html

Сотни военных в Грузии смогут дешево купить жилье

Сотни военных в Грузии смогут дешево купить жилье

Sputnik Грузия

Стоимость одного кв. м для военнослужащих составит всего 100 долларов 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T19:50+0400

2024-09-16T19:50+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Правительство Грузии начинает новый проект по обеспечению жилплощадью 1,2 тысячи военнослужащих и их семей – с этой целью будет построено 43 новых корпуса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни для военнослужащих началась осенью 2020 года по инициативе экс-премьера Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии. Премьер Кобахидзе в августе этого года заявил, что проект продолжится. По его словам, стоимость квадратного метра для военнослужащих составит всего 100 долларов, при этом они смогут воспользоваться внутренней беспроцентной рассрочкой."Квартиры будут распределены по принципу численности (количеству членов в семье – ред.). Военные получат квартиры в 50, 80 и 110 кв. м", – заявил Кобахидзе. Проект будет продолжен в дальнейшем, и подобные инициативы улучшат социальное положение военнослужащих и их семей, а также укрепят грузинскую армию, отметил премьер."Естественно, такие инициативы улучшат социальные условия военнослужащих и их семей, повысят мотивацию военных и повысят желание поступить на военную службу. В целом все это усилит грузинскую армию, что является для нас одним из важнейших приоритетов", – сказал премьер-министр. Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году>>Глава правительства также поблагодарил министра обороны Ираклия Чиковани за быстрое реагирование и предоставление плана по началу нового этапа проекта строительства жилья для военнослужащих.В рамках инициативы экс-премьера правительство уже построило военный городок на горе Махата в Тбилиси в октябре 2023 года – в 39 семиэтажных корпусах квартиры предназначены для 1 092 семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе