https://sputnik-georgia.ru/20240916/komu-i-za-chto-izvinyatsya-gromkoe-zayavlenie-ivanishvili-vyzvalo-azhiotazh-v-gruzii-289921341.html

Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии

Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии

Sputnik Грузия

Особую остроту противостоянию конкурирующих политических сил придает то, что сейчас в Грузии самый разгар предвыборной кампании 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T23:08+0400

2024-09-16T23:08+0400

2024-09-16T23:52+0400

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шалва папуашвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Предвыборные речи основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили с каждым разом становятся все более скандальными, и не успевают исчерпать себя многочисленные комментарии, как появляются новые громкие заявления.Месяц назад были озвучены планы "Грузинской мечты" после выборов объявить бывшую правящую партию "Единого национального движения" неконституционной организацией, а на днях Иванишвили сказал о необходимости извиниться перед осетинами за деяния этой, основанной Михаилом Саакашвили, партии в 2008 году. Ведущие оппозиционные партии, которые уже много лет обвиняют "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного курса, теперь обвинили ее в открытом проведении пророссийской политики. Особую остроту противостоянию конкурирующих политических сил придает то, что сейчас в Грузии самый разгар предвыборной кампании. Политики не упускают ни одной возможности, чтобы дискредитировать оппонента в глазах избирателей. Новый всплеск эмоцийВызвавшее ажиотаж заявление Иванишвили сделал в минувшую субботу в Гори, жители которого на себе испытали все ужасы войны августа 2008 года. Этот город находится в часе езды от Цхинвали.Первый номер избирательного списка "Грузинской мечты" подчеркнул, что сразу после выборов все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности. Грузии не за что извиняться, сразу же стали говорить оппозиционеры. А на второй день после заявления Иванишвили у мемориала жертвам войны в Гори прошла акция протеста. "Это оскорбление нашей нации, и это не способствует в том числе объединению, а наоборот, направлено на то, чтобы сделать приятное Кремлю", – сказал один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе журналистам. "Нашим военным, членам семей погибших военных и населению не за что извиняться", – отметил депутат парламента от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили, и добавил, что Иванишвили следует извиниться за его заявление. "Грузинская мечта" сбросила маски", – заявил в свою очередь один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. По его словам, заявление Иванишвили свидетельствует о том, что сегодня "Грузинская мечта" превратилась в партию, проводящую интересы России. "Тяжелая артиллерия" на службе партииПояснить слова основателя и почетного председателя "Грузинской мечты", которого в партии называют гарантом мира в Грузии, поспешил председатель парламента Шалва Папуашвили. С утра в понедельник он созвал пресс-конференцию и разложил все, как говорится, по полочкам. "Тем, кто совершил военные преступления, в том числе пытал Анцухелидзе (сержант ВС Грузии, который погиб от пыток в плену – ред.), придется ответить перед правосудием", – сказал Папуашвили.И отметил, что жертвами кровавых событий августа 2008 года являются как грузины, так и осетины, которым для того, чтобы добиться примирения, нужно простить друг друга. Он назвал самой высшей национальной целью восстановление территориальной целостности страны, но лишь мирным путем."Мирный путь подразумевает следование только путем примирения. А примирение подразумевает сожаление и взаимное прощение", – подчеркнул глава парламента. Ажиотаж, который подняли оппоненты властей, он назвал люстрацией оппозиции и, что еще более скандальнее, неправительственных организаций. По его словам, НПО годами получали миллионы из-за рубежа якобы на способствование урегулированию конфликтов, а оказалось, что весь осетинский народ для них – военные преступники, с которыми не о чем говорить. Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>"В действительности они не видят мирного пути восстановления территориальной целостности... Европейский путь оппозиции и этих НПО является путем без абхазов и осетин", – заявил Папуашвили.Он отметил, что сразу после начала конфликта на Украине в начале 2022 года в том числе представители НПО делали заявления о том, что "нужно воспользоваться окном возможностей", приобрести оружие и вторгнуться на одну или другую неподконтрольную властям Грузии территорию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, гори, цхинвали, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия