https://sputnik-georgia.ru/20240916/oppozitsiya-ne-gotovitsya-k-vyboram---glava-parlamenta-gruzii-o-planakh-opponentov-289914680.html

Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов

Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов

Sputnik Грузия

Кодекс поведения в преддверии парламентских выборов подписали только шесть из 27 партий 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T14:21+0400

2024-09-16T14:21+0400

2024-09-16T14:36+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

единое национальное движение

европарламент

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179494_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_de82ac5d7a8183634621f718eb1f3288.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Оппозиция в Грузии не готовится к парламентским выборам, она готовит почву для радикальных действий на второй день после голосования, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам. Кодекс поведения, предложенный ЦИК Грузии, подписали только шесть из 27 партий, зарегистрированных на парламентских выборах 26 октября. ЦИК отметил, что Кодекс создан согласно наилучшей международной практике и основан на ключевых принципах документа, использованного на выборах в Европарламент в 2024 году. По его словам, "радикальная оппозиция" готовит повод для непризнания результатов предстоящих выборов. Отказ подписывать Кодекс говорит о том, что они не хотят брать на себя ответственность за соблюдение элементарного стандарта.Папуашвили отметил, что непризнание результатов выборов – это обычная практика, начиная с 2012 года. В 2012 году "Единое национальное движение" не хотело признавать результаты парламентских выборов будучи во власти, а все последующие выборы – в 2016 и 2020 годах – будучи в оппозиции. "На всех трех выборах им понадобилось время и давление, чтобы они признали результаты. Естественно, и сейчас они следуют той же логике и планируют не признавать эти выборы", – заявил Папуашвили.Он выразил надежду, что международные наблюдатели дадут действиям оппозиционеров надлежащую оценку. ЦИК Грузии зафиксировала попытки вмешательства в тренинги членов комиссии>>"Я надеюсь, что международные наблюдательные миссии обратят на это внимание. Это прямо признание того, что оппозиция готовится к радикальной предвыборной кампании, а также к радикальной повестке дня после выборов", – сказал глава парламента."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы аппараты верификации, новые бюллетени и аппараты подсчета голосов. Новые технологии служат упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. Они будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, европарламент, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024