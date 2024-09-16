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Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе

Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе

Sputnik Грузия

Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе, сказал армянский премьер 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T16:28+0400

2024-09-16T16:28+0400

2024-09-16T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Армения высоко ценит то, что политика правительства Грузии направлена на достижение регионального и международного мира и стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции в Тбилиси. Пашинян прибыл с официальным визитом в Тбилиси в понедельник. Вскоре после официальной церемонии встречи высокого гостя состоялись переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сначала тет-а-тет, а далее в расширенном формате. Он отметил, что правительство Армении, несмотря на все трудности, продолжит прилагать все усилия, чтобы в регионе был возможен мир."Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе и создать устойчивый мир в нашем регионе. Я также уверен, что бенефициары этого мира не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран в равной мере получат от этого пользу", - заявил Пашинян. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Грузия приветствует усилия усилия Армении, направленные на нормализацию отношений с соседними странами.Кобахидзе подчеркнул, что Грузия "в рамках своих возможностей готова выполнить свою роль в достижении мира и стабильность в регионе". Также Кобахидзе отметил углубление сотрудничества между странами после установления стратегического партнерства, включая частые двусторонние визиты на высоком уровне.Премьер Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за теплый прием в марте в Армении, а также за нынешний визит Пашинаня в Грузию и лепту в развитие грузино-армянских отношений.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве>>В ходе нынешней встречи стороны обсудили развитие отношений между Грузией и Арменией по всем направлениям, включая политику, экономику, культуру и образование."Я рад, что была возможность еще раз поделиться мнениями по всем темам, связанным с грузино-армянскими отношениями, процессами в регионе, глобальными процессами", – заявил Кобахидзе.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, никол пашинян, ираклий кобахидзе, политика