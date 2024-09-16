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Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе
Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе
Sputnik Грузия
Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе, сказал армянский премьер 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T16:28+0400
2024-09-16T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Армения высоко ценит то, что политика правительства Грузии направлена на достижение регионального и международного мира и стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции в Тбилиси. Пашинян прибыл с официальным визитом в Тбилиси в понедельник. Вскоре после официальной церемонии встречи высокого гостя состоялись переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сначала тет-а-тет, а далее в расширенном формате. Он отметил, что правительство Армении, несмотря на все трудности, продолжит прилагать все усилия, чтобы в регионе был возможен мир."Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе и создать устойчивый мир в нашем регионе. Я также уверен, что бенефициары этого мира не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран в равной мере получат от этого пользу", - заявил Пашинян. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Грузия приветствует усилия усилия Армении, направленные на нормализацию отношений с соседними странами.Кобахидзе подчеркнул, что Грузия "в рамках своих возможностей готова выполнить свою роль в достижении мира и стабильность в регионе". Также Кобахидзе отметил углубление сотрудничества между странами после установления стратегического партнерства, включая частые двусторонние визиты на высоком уровне.Премьер Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за теплый прием в марте в Армении, а также за нынешний визит Пашинаня в Грузию и лепту в развитие грузино-армянских отношений.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве>>В ходе нынешней встречи стороны обсудили развитие отношений между Грузией и Арменией по всем направлениям, включая политику, экономику, культуру и образование."Я рад, что была возможность еще раз поделиться мнениями по всем темам, связанным с грузино-армянскими отношениями, процессами в регионе, глобальными процессами", – заявил Кобахидзе.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, никол пашинян, ираклий кобахидзе, политика
грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, никол пашинян, ираклий кобахидзе, политика
Пашинян отметил усилия Грузии по достижению мира на Южном Кавказе
16:28 16.09.2024 (обновлено: 16:43 16.09.2024)
Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе, сказал армянский премьер
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Армения высоко ценит то, что политика правительства Грузии направлена на достижение регионального и международного мира и стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции в Тбилиси.
Пашинян прибыл с официальным визитом в Тбилиси в понедельник. Вскоре после официальной церемонии встречи высокого гостя состоялись переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сначала тет-а-тет, а далее в расширенном формате.
"Мы высоко ценим усилия правительства Грузии, то, что ваша политика направлена на внесение лепты в достижение регионального и международного мира и стабильности", - сказал Пашинян.
Он отметил, что правительство Армении, несмотря на все трудности, продолжит прилагать все усилия, чтобы в регионе был возможен мир.
"Я действительно верю, что у нас есть историческая возможность закрыть главу конфликтов на Южном Кавказе и создать устойчивый мир в нашем регионе. Я также уверен, что бенефициары этого мира не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран в равной мере получат от этого пользу", - заявил Пашинян.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Грузия приветствует усилия усилия Армении, направленные на нормализацию отношений с соседними странами.
"Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. И в этом плане я хочу подчеркнуть важность наших совместных усилий в процессе преодоления существующих в регионе вызовов", – сказал премьер-министр Грузии.
Кобахидзе подчеркнул, что Грузия "в рамках своих возможностей готова выполнить свою роль в достижении мира и стабильность в регионе".
Также Кобахидзе отметил углубление сотрудничества между странами после установления стратегического партнерства, включая частые двусторонние визиты на высоком уровне.
Премьер Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за теплый прием в марте в Армении, а также за нынешний визит Пашинаня в Грузию и лепту в развитие грузино-армянских отношений.
В ходе нынешней встречи стороны обсудили развитие отношений между Грузией и Арменией по всем направлениям, включая политику, экономику, культуру и образование.
"Я рад, что была возможность еще раз поделиться мнениями по всем темам, связанным с грузино-армянскими отношениями, процессами в регионе, глобальными процессами", – заявил Кобахидзе.
Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в январе 2024 года.