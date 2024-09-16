https://sputnik-georgia.ru/20240916/pravyaschaya-partiya-ne-sobiraetsya-vstrechatsya-s-predstavitelem-bundestaga--kaladze-289913486.html

Власти Грузии не собираются встречаться с членом Бундестага Германии

Власти Грузии не собираются встречаться с членом Бундестага Германии

Sputnik Грузия

Михаэль Рот был одним из пяти европейских депутатов, принявших участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона об "иноагентах" 14 мая 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T14:45+0400

2024-09-16T14:45+0400

2024-09-16T15:17+0400

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армения

германия

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не видят необходимости встречаться с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом из-за его резких высказываний в адрес грузинского народа и веры, заявил Генсек партии Каха Каладзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Михаэль Рот, который в мае принял участие в акции протеста в Тбилиси и назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", прибыл в Тбилиси. О запланированной поездке в Грузию и Армению 16-18 сентября Рот сообщил посредством соцсети X.Как отметил политик, представитель любой страны обязан говорить правду и "белое называть белым, а черное – черным". По словам Каладзе, приезд Рота не интересен "Грузинской мечте", ведь избирательная кампания сейчас проходит в активном режиме.Рот был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию. Премьер: член Бундестага пытался включиться в революционные процессы в Грузии>>В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих. Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, армения, германия, закон об "иноагентах"