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Власти Грузии не собираются встречаться с членом Бундестага Германии
Власти Грузии не собираются встречаться с членом Бундестага Германии
Sputnik Грузия
Михаэль Рот был одним из пяти европейских депутатов, принявших участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона об "иноагентах" 14 мая 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T14:45+0400
2024-09-16T14:45+0400
2024-09-16T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не видят необходимости встречаться с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом из-за его резких высказываний в адрес грузинского народа и веры, заявил Генсек партии Каха Каладзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Михаэль Рот, который в мае принял участие в акции протеста в Тбилиси и назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", прибыл в Тбилиси. О запланированной поездке в Грузию и Армению 16-18 сентября Рот сообщил посредством соцсети X.Как отметил политик, представитель любой страны обязан говорить правду и "белое называть белым, а черное – черным". По словам Каладзе, приезд Рота не интересен "Грузинской мечте", ведь избирательная кампания сейчас проходит в активном режиме.Рот был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию. Премьер: член Бундестага пытался включиться в революционные процессы в Грузии>>В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих. Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, армения, германия, закон об "иноагентах"
Власти Грузии не собираются встречаться с членом Бундестага Германии
14:45 16.09.2024 (обновлено: 15:17 16.09.2024)
Михаэль Рот был одним из пяти европейских депутатов, принявших участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона об "иноагентах" 14 мая
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не видят необходимости встречаться с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом из-за его резких высказываний в адрес грузинского народа и веры, заявил Генсек партии Каха Каладзе журналистам.
Михаэль Рот, который в мае принял участие в акции протеста в Тбилиси и назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", прибыл в Тбилиси. О запланированной поездке в Грузию и Армению 16-18 сентября Рот сообщил посредством соцсети X.
"Этот человек запомнился нам оскорбительными высказываниями в адрес грузинского народа и веры. Мы слышим с его стороны заявления против нашей страны и мира. Зачем нам встречаться или о чем говорить с человеком, который занимается оскорблениями и распространением лжи?" – заявил Каладзе.
Как отметил политик, представитель любой страны обязан говорить правду и "белое называть белым, а черное – черным".
По словам Каладзе, приезд Рота не интересен "Грузинской мечте", ведь избирательная кампания сейчас проходит в активном режиме.
"Я даже не знаю, с какой целью он приехал в Грузию, и искренне скажу, что мне это и неинтересно, потому что мы участвуем в избирательной кампании, у нас ежедневные встречи с людьми. Для меня в первую очередь важно население нашей страны", – сказал Каладзе.
Рот был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию.
В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих.
Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь.