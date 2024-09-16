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Премьер Грузии поздравил школьников с началом учебного года
Премьер Грузии поздравил школьников с началом учебного года
Sputnik Грузия
К концу года более 28 тысяч учеников продолжат обучение в новых либо капитально отремонтированных школах 16.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-16T11:31+0400
2024-09-16T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил школьников и педагогов с началом учебного года и рассказал об инфраструктурных проектах. Учебный год в публичных школах Грузии, согласно закону, начинается 15 сентября, но в виду того, что в этом году эта дата выпала на воскресенье, было решено перенести начало учебы на 16 сентября. По его словам, правительство активно работает над улучшением школьной инфраструктуры в стране. "В сентябре-октябре завершится полный ремонт 60 публичных школ. До конца года завершится процесс строительства и ремонта около 100 школ. В результате более 28 тысяч учеников продолжат обучение в обновленных школах, соответствующих современным стандартам", – заявил Кобахидзе. Снова в школу! В Грузии начался новый учебный год>>Осенью начнутся процедуры для строительства 15 новых публичных школ и капитального ремонта 23 школ. Все эти школы планируется оборудовать согласно современным стандартам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии, образование
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии, образование
Премьер Грузии поздравил школьников с началом учебного года
11:31 16.09.2024 (обновлено: 11:41 16.09.2024)
К концу года более 28 тысяч учеников продолжат обучение в новых либо капитально отремонтированных школах
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил школьников и педагогов с началом учебного года и рассказал об инфраструктурных проектах.
Учебный год в публичных школах Грузии, согласно закону, начинается 15 сентября, но в виду того, что в этом году эта дата выпала на воскресенье, было решено перенести начало учебы на 16 сентября.
"Хочу всем пожелать успехов. Успешное обучение является самой устойчивой основой для достижения успеха в жизни", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По его словам, правительство активно работает над улучшением школьной инфраструктуры в стране.
"В сентябре-октябре завершится полный ремонт 60 публичных школ. До конца года завершится процесс строительства и ремонта около 100 школ. В результате более 28 тысяч учеников продолжат обучение в обновленных школах, соответствующих современным стандартам", – заявил Кобахидзе.
Осенью начнутся процедуры для строительства 15 новых публичных школ и капитального ремонта 23 школ. Все эти школы планируется оборудовать согласно современным стандартам.