https://sputnik-georgia.ru/20240916/premer-gruzii-pozdravil-shkolnikov-s-nachalom-uchebnogo-goda-289907989.html

Премьер Грузии поздравил школьников с началом учебного года

Премьер Грузии поздравил школьников с началом учебного года

Sputnik Грузия

К концу года более 28 тысяч учеников продолжат обучение в новых либо капитально отремонтированных школах 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T11:31+0400

2024-09-16T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил школьников и педагогов с началом учебного года и рассказал об инфраструктурных проектах. Учебный год в публичных школах Грузии, согласно закону, начинается 15 сентября, но в виду того, что в этом году эта дата выпала на воскресенье, было решено перенести начало учебы на 16 сентября. По его словам, правительство активно работает над улучшением школьной инфраструктуры в стране. "В сентябре-октябре завершится полный ремонт 60 публичных школ. До конца года завершится процесс строительства и ремонта около 100 школ. В результате более 28 тысяч учеников продолжат обучение в обновленных школах, соответствующих современным стандартам", – заявил Кобахидзе. Снова в школу! В Грузии начался новый учебный год>>Осенью начнутся процедуры для строительства 15 новых публичных школ и капитального ремонта 23 школ. Все эти школы планируется оборудовать согласно современным стандартам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии, образование