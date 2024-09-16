https://sputnik-georgia.ru/20240916/snova-v-shkolu-v-gruzii-nachalsya-novyy-uchebnyy-god-289906149.html

Снова в школу! В Грузии начался новый учебный год

Снова в школу! В Грузии начался новый учебный год

Sputnik Грузия

В 2024 году в первый класс набирали детей, которым 6 лет исполнится до 1 ноября 16.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Новый учебный год начался в государственных и ряде частных школ Грузии 16 сентября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Начало и завершение учебного процесса в госшколах регулирует закон "Об общем образовании". Согласно официальному документу, учеба начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня. В школы Грузии принимают детей с 6 лет. В 2024 году в первый класс набирали детей, которым 6 лет исполнится до 1 ноября. В первом классе будут преподавать такие предметы, как грузинский язык и литература, математика, естествознание, музыка, изобразительное и прикладное искусство, первый иностранный язык и шахматы, спорт. Все учебники в публичных школах Грузии выдают бесплатно, и родителям нужно лишь купить тетради и канцелярские принадлежности. Дневники грузинским школьникам не нужны, оценки ставят в электронные дневники. Оценки начинают ставить лишь со второго семестра 5 класса. В Грузии 10-балльная система оценок, в которой 10 и 9 – высокая оценка, 7-8 – выше среднего, 6 и 5 – средняя, а ниже 5 – низкая. Особенности грузинской школы В Грузинских школах учат отдельно историю и историю Грузии. Второй иностранный язык начинается с 5 класса и его выбирает сама школа. Это может быть как русский, так и немецкий, французский либо любой другой язык. Грузия готова к началу учебного года – традиции и новшества>>Кроме того, в школах Грузии преподают такие предметы как "Гражданство", "Гражданское образование", "Я и общество", "Моя Грузия". В школах для этнических меньшинств грузинский преподается с первого класса, а к 12 классу большинство учебников уже двуязычные. Выпускных экзаменов в школах Грузии нет, ученики лишь сдают промежуточные экзамены. Оценки, выставляемые школой, не влияют на возможность поступить в вуз, однако, если годовая оценка ребенка ниже 6 баллов, он обязан сдавать экзамен по этому предмету осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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