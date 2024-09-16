https://sputnik-georgia.ru/20240916/premer-gruziya--luchshaya-v-regione-po-rostu-ekonomiki--289909661.html

Премьер: Грузия – лучшая в регионе по росту экономики

Премьер: Грузия – лучшая в регионе по росту экономики

Sputnik Грузия

Средний показатель роста ВВП в Грузии в январе-июле составил 9,7% 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T12:15+0400

2024-09-16T12:15+0400

2024-09-16T12:15+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Рост экономики в Грузии по данным за семь месяцев составил 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе, среди стран региона, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель роста ВВП в январе-июле составил 9,7%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".Премьер не раз говорил, что сокращение и в конечном счете искоренение бедности в стране является одной из важнейших национальных задач. Согласно прогнозам властей, к 2028 году бедность среди населения будет сведена к минимуму, а к 2030 году – преодолена. По официальным данным, за чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее. С 2012 года количество граждан в Грузии за чертой бедности сократилось на 680 тысяч человек и составило в 2023 году 440 тысяч.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль>>В 2023 году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, европа, ираклий кобахидзе, сакстат