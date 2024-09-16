США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии
20:59 16.09.2024 (обновлено: 23:49 16.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
США обвинили главу департамента по особым поручениям МВД Грузии в карательных действиях против политических оппонентов властей
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо", говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
Речь идет о главе департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиаде Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителе Милери Лагазаури, а также о Константине Моргошия и Зурабе Махарадзе.
"Все четыре лица включены в санкционный список в соответствии с указом президента (E. O.) 13818, который основывается на Глобальном акте Магнитского об ответственности за соблюдение прав человека и преследует виновных в серьезных нарушениях прав человека по всему миру", – говорится в сообщении.
США обвинили Харазишвили и Лагазаури в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться и заполнять декларацию.
"Харазишвили хорошо известен своими карательными действиями против политических оппонентов и лично участвовал в физических и словесных оскорблениях протестующих", – сказано в сообщении.
© photo: Sputnik / StringerПоджоги и беспорядки. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Поджоги и беспорядки. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается Моргошия и Махарадзе, они, по мнению США, являются ярыми сторонниками насилия в отношении мирных демонстрантов и маргинализированных сообществ.
В 2021-2023 годах Моргошия и Махарадзе препятствовали проведению акций меньшинств, убедили сотни сторонников ворваться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.
Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.