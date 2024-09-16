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США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии

США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии

Sputnik Грузия

США обвинили главу департамента по особым поручениям МВД Грузии в карательных действиях против политических оппонентов властей 16.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-16T20:59+0400

2024-09-16T20:59+0400

2024-09-16T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо", говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.Речь идет о главе департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиаде Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителе Милери Лагазаури, а также о Константине Моргошия и Зурабе Махарадзе.США обвинили Харазишвили и Лагазаури в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться и заполнять декларацию. "Харазишвили хорошо известен своими карательными действиями против политических оппонентов и лично участвовал в физических и словесных оскорблениях протестующих", – сказано в сообщении.Что касается Моргошия и Махарадзе, они, по мнению США, являются ярыми сторонниками насилия в отношении мирных демонстрантов и маргинализированных сообществ.В 2021-2023 годах Моргошия и Махарадзе препятствовали проведению акций меньшинств, убедили сотни сторонников ворваться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер>>Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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