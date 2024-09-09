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Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер

Правительство Грузии создает грантовый фонд для НПО – премьер

Sputnik Грузия

Каждая выданная и потраченная в рамках грантовой программы сумма будет прозрачной для общества, подчеркнул Кобахидзе 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T13:05+0400

2024-09-09T13:05+0400

2024-09-09T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правительство Грузии создает грантовый фонд для грузинских неправительственных организаций, который будет финансироваться из государственного бюджета – организации, служащие интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования, чем они получали от иностранных доноров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Более 450 финансируемых из-за рубежа НПО подали заявку в Минюст, что, по словам премьера, подтвердило, что получение иностранного финансирования не означает автоматически преследования негативных интересов иностранной страны. При этом, как отметил Кобахидзе, процесс регистрации проходил на фоне активного давления и шантажа. По словам премьера, институциональные и финансовые основы, необходимые для исправной работы грантового фонда, будут подготовлены в ближайшие два месяца, а первые грантовые проекты начнут финансироваться с января 2025 года. "В ближайшее время мы поделимся детальной информацией о грантовой программе. Грантовые проекты будут финансироваться для выполнения задач, определенных в соответствии с интересами грузинского народа", – подчеркнул Кобахидзе. Эти задачи включают укрепление демократических институтов, борьбу с коррупцией, противодействие гибридным угрозам, заботу о людях с ограниченными возможностями, охрану окружающей среды, защиту прав и интересов этнических и религиозных меньшинств и т. д. При этом каждая выданная и потраченная в рамках грантовой программы сумма будет прозрачной для общества, подчеркнул премьер. "У общество в постоянном режиме будет возможность убедиться в том, насколько соответствует деятельность конкретного НПО национальным интересам Грузии. Заранее призываем все НПО, которые хотят стать агентами влияния грузинского народа и преследовать национальные интересы Грузии, активно участвовать в конкурсах, объявленных в рамках грантовой программы", – заявил премьер. Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии неправительственных организаций и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа, не существует. Как ранее заявила замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается. Скандал с молодежной организацией из-за закона об "иноагентах" разгорелся в Грузии>>Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего Министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции. У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию. Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, нато, закон об "иноагентах"