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Винзаводы в Кахети переработали более 100 тысяч тонн винограда
Винзаводы в Кахети переработали более 100 тысяч тонн винограда
Sputnik Грузия
Каждый день в винном регионе Грузии перерабатывается около 12-13 тысяч тонн урожая 16.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 15 сентября, переработали 111 тысяч тонн винограда, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети.По данным на 15 сентября, переработано 47 тысяч тонн "ркацители" и 53 тысячи тонн "саперави". Остальное – виноград других сортов. Количество переработанного "саперави" в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Показатель ежедневной переработки винограда зафиксирован в пределах 12-13 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе. По решению правительства Грузии, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за килограмм, а тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. ООО "Компания по управлению урожаем" принимает виноград у виноградарей примерно в 20 населенных пунктах различных муниципалитетов Кахети.Фермеры смогут сдать урожай "саперави" за 1,5 лари – премьер>>Также по распоряжению правительства государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия
экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия
Винзаводы в Кахети переработали более 100 тысяч тонн винограда
10:01 16.09.2024 (обновлено: 10:21 16.09.2024)
Каждый день в винном регионе Грузии перерабатывается около 12-13 тысяч тонн урожая
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 15 сентября, переработали 111 тысяч тонн винограда, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Грузии.
Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети.
По данным
на 15 сентября, переработано 47 тысяч тонн "ркацители" и 53 тысячи тонн "саперави". Остальное – виноград других сортов. Количество переработанного "саперави" в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
К этому моменту 9,3 тысячи виноградарей уже сдали урожай, а в процессе переработки винограда задействовано 225 винных компаний и погребов.
Показатель ежедневной переработки винограда зафиксирован в пределах 12-13 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе.
По решению правительства Грузии, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за килограмм, а тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой.
ООО "Компания по управлению урожаем" принимает виноград у виноградарей примерно в 20 населенных пунктах различных муниципалитетов Кахети.
Также по распоряжению правительства государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов.
Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.