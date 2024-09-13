https://sputnik-georgia.ru/20240913/fermery-smogut-sdat-urozhay-saperavi-za-15-lari--premer-289877318.html

Фермеры смогут сдать урожай "саперави" за 1,5 лари – премьер

Фермеры смогут сдать урожай "саперави" за 1,5 лари – премьер

Sputnik Грузия

Как отметил премьер, грузинское вино – визитная карточка страны, поэтому правительство придает особое значение развитию этой отрасли 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T16:51+0400

2024-09-13T16:51+0400

2024-09-13T16:51+0400

экономика

новости

грузия

кахети

тбилиси

телави

ираклий кобахидзе

виноград

грузинское вино

вино и виноделие грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0d/289872587_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_f524e062123bf0325f4d655190d4f4e6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Фермеры смогут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" за 1,5 лари за килограмм, а тем, кто уже реализовал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации Кобахидзе, в 2024 году урожай винограда "саперави" является рекордным. Виноград интенсивно сдается, переработано уже 35 тысяч тонн. Однако из-за климатических условий возникла необходимость сдать урожай как можно быстрее, чтобы виноград не испортился и его переработка прошла вовремя, поэтому спрос на сдачу винограда со стороны виноградарей растет с каждым днем. Премьер напомнил и о субсидировании сбора урожая в 2024 году в целях сохранения положительной динамики развития отрасли, чтобы более 20 тысяч виноградарей могли вовремя реализовать свой урожай. В текущем году субсидия касается лишь сорта винограда "ркацители". По распоряжению правительства, государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн "ркацители" и закупят виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. За счет чего выросли доходы Грузии от экспорта вина?>>Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данном этапе, сбора урожая и сдача винограда на заводы проходит с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети. Винные заводы в регионе Кахети, по данным на 12 сентября, переработали до 78 тысяч тонн винограда, которые сдали до 6,5 тысячи фермеров. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано 420 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров. По словам премьера, прогнозируемый урожай винограда в этом году является рекордным и составит 300 тысяч тонн. По информации премьера, в результате усилий правительства после 2012 года площадь виноградников в Грузии увеличилась на 70%, темпы переработки винограда выросли в пять раз, а экспорт грузинского вина увеличился в четыре раза. Каким будет 2024 год для экспортеров грузинского вина – исследование>>В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 миллионов лари до 300 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

тбилиси

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, кахети, тбилиси, телави, ираклий кобахидзе, виноград, грузинское вино, вино и виноделие грузии