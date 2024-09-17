https://sputnik-georgia.ru/20240917/azerbaydzhan-i-gruziya-soglasovali-dve-treti-obschey-gosgranitsy-289935694.html

Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы

Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы

Sputnik Грузия

Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T16:25+0400

2024-09-17T16:25+0400

2024-09-17T16:39+0400

грузия

новости

азербайджан

давид-гареджи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1a/274286583_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_62fc50848932020f50466382303197f5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде. Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства, отметил он.В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана>>После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

давид-гареджи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, азербайджан, давид-гареджи