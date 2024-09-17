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Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы
Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы
Sputnik Грузия
Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам 17.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде. Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства, отметил он.В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана>>После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, азербайджан, давид-гареджи
грузия, новости, азербайджан, давид-гареджи
Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы
16:25 17.09.2024 (обновлено: 16:39 17.09.2024)
Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.
Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Грузия и Азербайджан на протяжении нескольких лет не могут договориться по нескольким спорным участкам, на одном из которых расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
"С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией границы между двумя странами, и до сих пор две трети границы считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно", - заявил Гаджизаде.
Пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства, отметил он.
"Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - заявил Гаджизаде.
В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно – части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.
После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году.
Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он расположен в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.
Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.