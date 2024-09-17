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Новая программа поддержки бизнеса стартовала в Грузии

Новая программа поддержки бизнеса стартовала в Грузии

Sputnik Грузия

Новая программа будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту предпринимательского потенциала в Грузии 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T13:55+0400

2024-09-17T13:55+0400

2024-09-17T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новая программа поддержки микро- и малого предпринимательства для действующих или начинающих бизнесменов с доходом до 500 тысяч лари стартовала в Грузии 16 сентября, сообщило агентство "Производи в Грузии". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическому развитию страны. По информации Агентства, бенефициары программы имеют возможность получить полное или частичное финансирование процентов по кредиту в финансовых учреждениях-партнерах агентства, доступ к консультационным услугам с софинансированием до 25 тысяч лари и 80% гарантией в процессе получения кредита.Как объяснил Хидурели, предприниматель обращается в консультационный центр агентства, проходит диагностику, а затем с помощью государства получает доступ к ряду услуг.Срок поддержки составляет максимум 5 лет, а сумма кредита – от 20 до 50 тысяч лари.В рамках программы приоритет отдается открытию бизнеса в горных населенных пунктах и поддержке женщин-предпринимателей. Процент по кредиту полностью профинансируют: Все остальные участники программы смогут взять кредит с частичным финансированием на выгодных условиях под 8,5%. Успех проекта "Производи в Грузии": привлечение инвестиций как приоритет>>Как отметил Хидурели, новая программа будет способствовать развитию микропредпринимательства, созданию новых рабочих мест и росту предпринимательского потенциала в Грузии. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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