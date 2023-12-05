https://sputnik-georgia.ru/20231205/uspekh-proekta-proizvodi-v-gruzii-privlechenie-investitsiy-kak-prioritet-284726376.html

Успех проекта "Производи в Грузии": привлечение инвестиций как приоритет

Успех проекта "Производи в Грузии": привлечение инвестиций как приоритет

Положительная динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в Грузию сохранится и в дальнейшем, заявил вице-премьер 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T19:05+0400

2023-12-05T19:05+0400

2023-12-05T19:05+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

инвестиции

производи в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Программа "Производи в Грузии" делает успехи в привлечении инвестиций в страну, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили. Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны, среди которых и программа "Инвестируй в Грузию", предлагающая льготы для инвесторов. По словам Давиташвили, в прошлом году в Грузии был рекордный объем прямых иностранных инвестиций – 2,098 миллиарда долларов США. По словам министра экономики, тем более важно, что эта положительная динамика сохранится и в 2023 году – по данным первых двух кварталов, объем иностранных инвестиций уже превысил один миллиард долларов США. Давиташвили отметил, что как отраслевая картина, так и география иностранных инвестиций были разнообразными и диверсифицированными. сектора важно для экономики Грузии – вице-премьер >>"Несмотря на множество спекуляций, география наших инвестиций достаточно разнообразна и не привязана к одной стране. До 50% прямых иностранных инвестиций, то есть почти половина, приходится на страны ЕС, за которыми следуют Соединенные Штаты Америки и страны Персидского залива. Конечно, это результат продуманной политики, а также заслуга команды "Производи в Грузии". Соответственно, мы можем оценить, что инвестиционная деятельность министерства и реализация инвестиционной стратегии на 2020-2023 годы прошли успешно", – сказал Давиташвили. По словам министра экономики, тот факт, что в Грузии начали работать крупнейшие международные корпорации, такие как одна из ведущих химических производственных компаний Indorama, крупные энергетические компании TEPCO, MASDAR и другие, показывает эффективность проделанной работы с точки зрения привлечение инвестиций. По его словам, положительная динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в Грузию сохранится и в дальнейшем. "Наша цель – поддерживать эти показатели в течение нескольких лет", – сказал Давиташвили. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м году снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,1 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиада долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. В пятерку стран по объему инвестиций за полгода входят Великобритания, страны ЕС, США, Япония и Россия. Программы Агентства "Производи в Грузии" направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микро грантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, инвестиции, производи в грузии