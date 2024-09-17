Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240917/obyavlen-tender-na-vosstanovlenie-zdaniya-byvshego-parlamenta-gruzii-v-kutaisi-289919114.html
Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси
Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси
Sputnik Грузия
Свои предложения компании смогут подать в тендерный период с 12 по 17 октября 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T10:01+0400
2024-09-17T10:01+0400
грузия
новости
кутаиси
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23564/49/235644922_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_52d57699efa5e04de44270eac2677920.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер стоимостью 21 миллион лари на восстановление здания бывшего парламента в Кутаиси, сообщила медиаплатформа BM.ge. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Как известно, правительство планирует устроить в здании бывшего парламента в Кутаиси технологический хаб, для чего в начале необходимо технически наладить здание.Система электропроводки здания, системы отопления, охлаждения, кондиционирования и другие внутренние коммуникации, в том числе сеть Интернет, должны быть восстановлены. Общая стоимость проекта составляет 20 980 777 лари, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства по госзакупкамВ здании парламента Кутаиси в 2012-2016 годах проходили заседания парламента, но после парламентских выборов 2016 года оно перестало функционировать. В июне 2023 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил о проекте создания технологического центра в здании бывшего парламента. Правительство Ираклия Кобахидзе снова заявило об этих планах в августе 2024 года. Презентация проекта запланирована на 11 октября 2024 года, где о нем еще раз объявит правительство. Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси&gt;&gt;Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23564/49/235644922_127:0:1904:1333_1920x0_80_0_0_41abe2c77a26e326cd8911632700f0be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, кутаиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, парламент грузии
грузия, новости, кутаиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, парламент грузии

Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси

10:01 17.09.2024
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии в Кутаиси
Здание парламента Грузии в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Свои предложения компании смогут подать в тендерный период с 12 по 17 октября
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер стоимостью 21 миллион лари на восстановление здания бывшего парламента в Кутаиси, сообщила медиаплатформа BM.ge.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Как известно, правительство планирует устроить в здании бывшего парламента в Кутаиси технологический хаб, для чего в начале необходимо технически наладить здание.
Система электропроводки здания, системы отопления, охлаждения, кондиционирования и другие внутренние коммуникации, в том числе сеть Интернет, должны быть восстановлены. Общая стоимость проекта составляет 20 980 777 лари, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства по госзакупкам

Тендер объявлен государственной ООО "Компания по управлению активами и развитию". Свои предложения компании смогут подать в тендерный период с 12 по 17 октября.

В здании парламента Кутаиси в 2012-2016 годах проходили заседания парламента, но после парламентских выборов 2016 года оно перестало функционировать.
В июне 2023 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил о проекте создания технологического центра в здании бывшего парламента. Правительство Ираклия Кобахидзе снова заявило об этих планах в августе 2024 года.
© FB / Parliament of GeorgiaЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2024
Здание парламента Грузии
© FB / Parliament of Georgia
Презентация проекта запланирована на 11 октября 2024 года, где о нем еще раз объявит правительство.
Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси>>
Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь.
В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0