https://sputnik-georgia.ru/20240917/obyavlen-tender-na-vosstanovlenie-zdaniya-byvshego-parlamenta-gruzii-v-kutaisi-289919114.html

Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси

Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси

Sputnik Грузия

Свои предложения компании смогут подать в тендерный период с 12 по 17 октября 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T10:01+0400

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2024-09-17T10:01+0400

грузия

новости

кутаиси

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер стоимостью 21 миллион лари на восстановление здания бывшего парламента в Кутаиси, сообщила медиаплатформа BM.ge. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как известно, правительство планирует устроить в здании бывшего парламента в Кутаиси технологический хаб, для чего в начале необходимо технически наладить здание.Система электропроводки здания, системы отопления, охлаждения, кондиционирования и другие внутренние коммуникации, в том числе сеть Интернет, должны быть восстановлены. Общая стоимость проекта составляет 20 980 777 лари, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства по госзакупкамВ здании парламента Кутаиси в 2012-2016 годах проходили заседания парламента, но после парламентских выборов 2016 года оно перестало функционировать. В июне 2023 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил о проекте создания технологического центра в здании бывшего парламента. Правительство Ираклия Кобахидзе снова заявило об этих планах в августе 2024 года. Презентация проекта запланирована на 11 октября 2024 года, где о нем еще раз объявит правительство. Правительство Грузии нашло применение бывшему зданию парламента в Кутаиси>>Строительство здания парламента в Кутаиси началось с трагедии. Для строительства в 2009 году было принято решение демонтировать Мемориал воинской славы, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Для демонтажа мемориалы использовалась взрывчатка. В результате погибли два человека – молодая женщина и ее восьмилетняя дочь. В 2012 году 26 мая здание с огромным стеклянным куполом все же было торжественно открыто. Стоимость проекта составила около 100 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, кутаиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, парламент грузии