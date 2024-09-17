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Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа

Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа

Sputnik Грузия

Безвизовый режим для граждан Грузии с ЕС действует уже 7 лет 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T20:50+0400

2024-09-17T20:50+0400

2024-09-17T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Заявления о возможной отмене безвизового режима с ЕС для граждан Грузии – это попытка дешевого шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционный телеканал "Формула" распространил информацию о том, что Евросоюз рассматривает вероятность отмены безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году. Между тем международные аналитики утверждают, что подобных разговоров в кулуарах ЕС не ведется и пока никаких решений не принято. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия лишилась 14 млрд от ЕС? "Грузинская мечта" ответила оппозиции>>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, молдова, ираклий кобахидзе