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Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа
Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа
Sputnik Грузия
Безвизовый режим для граждан Грузии с ЕС действует уже 7 лет 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Заявления о возможной отмене безвизового режима с ЕС для граждан Грузии – это попытка дешевого шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционный телеканал "Формула" распространил информацию о том, что Евросоюз рассматривает вероятность отмены безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году. Между тем международные аналитики утверждают, что подобных разговоров в кулуарах ЕС не ведется и пока никаких решений не принято. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Грузия лишилась 14 млрд от ЕС? "Грузинская мечта" ответила оппозиции>>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, молдова, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, украина, молдова, ираклий кобахидзе
Премьер Грузии назвал заявления о возможной отмене безвиза с ЕС попыткой шантажа
Безвизовый режим для граждан Грузии с ЕС действует уже 7 лет
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Заявления о возможной отмене безвизового режима с ЕС для граждан Грузии – это попытка дешевого шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Оппозиционный телеканал "Формула" распространил информацию о том, что Евросоюз рассматривает вероятность отмены безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году. Между тем международные аналитики утверждают, что подобных разговоров в кулуарах ЕС не ведется и пока никаких решений не принято.
"Они хотят предоставить людям информацию о том, что, если к власти не вернется кровавый режим "Единого нацдвижения", то общество будет наказано. Это попытка дешевого шантажа, который ничего не стоит. Грузинское общество четко ответит на этот шантаж 26 октября", – сказал Ираклий Кобахидзе.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.