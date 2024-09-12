https://sputnik-georgia.ru/20240912/skandal-vokrug-deneg-es--pravyaschaya-partiya-obvinila-oppozitsiyu-vo-lzhi-289864080.html
Скандал вокруг денег ЕС – правящая партия обвинила оппозицию во лжи
Скандал вокруг денег ЕС – правящая партия обвинила оппозицию во лжи
Sputnik Грузия
Представители "Грузинской мечты" утверждают, что оппозиция лжет грузинскому народу, чтобы подкупить избирателей 12.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-12T18:05+0400
2024-09-12T18:05+0400
2024-09-12T18:05+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
шалва папуашвили
единое национальное движение
михаил саакашвили
европа
грузия - евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280825141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_145f56b1401955463b3b0638cd0aade5.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" раскритиковали крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" за ложь избирателям о помощи ЕС в 14 миллиардов евро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Решение ЕС приостановить вступление Грузии в объединение стало причиной, по которой страна не смогла получить доступ к 14-миллиардному фонду Евросоюза, заявила лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава. Согласно решению ЕС, кандидатам на вступление в объединение доступны несколько финансовых фондов объемом в 14 млрд евро, охватывающих развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов и так далее.По его словам, оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу"."Пусть сначала идут на выборы и там посмотрим, что скажет народ. Второе – они говорят о каких-то деньгах и думают, что этим должны купить население Грузии. В целом позорно, что они фактически превратили Европу в кассу в глазах грузинского народа", – сказал Папуашвили.О том, что "Нацдвижение" использует ложь для привлечения избирателей, заявил и другой представитель правящей партии Бека Давитулиани. Между тем ряд оппозиционных партий уже включил получение денег из фонда в свою предвыборную программу и именно на этом финансировании основал будущее развитие Грузии и решение социальных проблем. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Рассматривается ли Иванишвили на пост президента Грузии?>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280825141_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0764bc6ac83194539303ba23a3103fec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, европа, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, европа, грузия - евросоюз
Скандал вокруг денег ЕС – правящая партия обвинила оппозицию во лжи
Представители "Грузинской мечты" утверждают, что оппозиция лжет грузинскому народу, чтобы подкупить избирателей
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" раскритиковали крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" за ложь избирателям о помощи ЕС в 14 миллиардов евро.
Решение ЕС приостановить вступление Грузии в объединение стало причиной, по которой страна не смогла получить доступ к 14-миллиардному фонду Евросоюза, заявила лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава. Согласно решению ЕС, кандидатам на вступление в объединение доступны несколько финансовых фондов объемом в 14 млрд евро, охватывающих развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов и так далее.
"Это обычная ложь, будто кто-то дает Грузии 14 миллиардов. Также я сегодня увидел информацию, как один из представителей "Нацдвижения" прямо распределяет 14 миллиардов. Должны построить какой-то аэропорт. Они делят шкуру неубитого медведя", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу".
"Пусть сначала идут на выборы и там посмотрим, что скажет народ. Второе – они говорят о каких-то деньгах и думают, что этим должны купить население Грузии. В целом позорно, что они фактически превратили Европу в кассу в глазах грузинского народа", – сказал Папуашвили.
О том, что "Нацдвижение" использует ложь для привлечения избирателей, заявил и другой представитель правящей партии Бека Давитулиани.
"Они сейчас кричат по простой причине, чтобы сказать "не голосуйте за "Грузинскую мечту", они мешают привлечь миллиарды евро, а если вы проголосуете за нас, то эти миллиарды евро будут привлечены", что такая же ложь, как и то, что статус (кандидата – ред.) принесет миллиарды долларов", – сказал Давитулиани.
Между тем ряд оппозиционных партий уже включил получение денег из фонда в свою предвыборную программу и именно на этом финансировании основал будущее развитие Грузии и решение социальных проблем.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.
Расклад сил перед выборами
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".
К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.