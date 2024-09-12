https://sputnik-georgia.ru/20240912/skandal-vokrug-deneg-es--pravyaschaya-partiya-obvinila-oppozitsiyu-vo-lzhi-289864080.html

Скандал вокруг денег ЕС – правящая партия обвинила оппозицию во лжи

Скандал вокруг денег ЕС – правящая партия обвинила оппозицию во лжи

Sputnik Грузия

Представители "Грузинской мечты" утверждают, что оппозиция лжет грузинскому народу, чтобы подкупить избирателей 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T18:05+0400

2024-09-12T18:05+0400

2024-09-12T18:05+0400

политика

грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

шалва папуашвили

единое национальное движение

михаил саакашвили

европа

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" раскритиковали крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" за ложь избирателям о помощи ЕС в 14 миллиардов евро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Решение ЕС приостановить вступление Грузии в объединение стало причиной, по которой страна не смогла получить доступ к 14-миллиардному фонду Евросоюза, заявила лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава. Согласно решению ЕС, кандидатам на вступление в объединение доступны несколько финансовых фондов объемом в 14 млрд евро, охватывающих развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов и так далее.По его словам, оппозиция думает лишь о том, как подкупить грузинский народ, а Европу они "превратили в кассу"."Пусть сначала идут на выборы и там посмотрим, что скажет народ. Второе – они говорят о каких-то деньгах и думают, что этим должны купить население Грузии. В целом позорно, что они фактически превратили Европу в кассу в глазах грузинского народа", – сказал Папуашвили.О том, что "Нацдвижение" использует ложь для привлечения избирателей, заявил и другой представитель правящей партии Бека Давитулиани. Между тем ряд оппозиционных партий уже включил получение денег из фонда в свою предвыборную программу и именно на этом финансировании основал будущее развитие Грузии и решение социальных проблем. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Рассматривается ли Иванишвили на пост президента Грузии?>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, европа, грузия - евросоюз