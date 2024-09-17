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Средняя зарплата в Грузии у мужчин выше, чем у женщин

Средняя зарплата в Грузии у мужчин выше, чем у женщин

Sputnik Грузия

В апреле-июне 2024 года средняя зарплата женщин составила 1 590,2 лари 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата мужчин в Грузии во II квартале 2024 года по видам деятельности превысила заработную плату женщин во всех секторах – они получают в среднем на 823 лари больше, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" о среднемесячной номинальной зарплате наемных работников. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В апреле-июне 2024 средняя зарплата женщин увеличилась на 153,1 лари (10,7%) и составила 1 590,2 лари, а средняя зарплата мужчин увеличилась на 251,8 лари (11,7%) и составила 2 413,5 лари. Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, во II квартале 2024 года увеличилась на 11,1% (200,4 лари) и достигла 2 004,9 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2024 года была в сферах: Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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