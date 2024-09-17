https://sputnik-georgia.ru/20240917/srednyaya-zarplata-v-gruzii-u-muzhchin-vyshe-chem-u-zhenschin-289918711.html
Средняя зарплата в Грузии у мужчин выше, чем у женщин
Средняя зарплата в Грузии у мужчин выше, чем у женщин
Sputnik Грузия
В апреле-июне 2024 года средняя зарплата женщин составила 1 590,2 лари 17.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-17T11:04+0400
2024-09-17T11:04+0400
2024-09-17T11:04+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
сакстат
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695150_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_af7b3684ec3431360fba80abf4792ea0.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата мужчин в Грузии во II квартале 2024 года по видам деятельности превысила заработную плату женщин во всех секторах – они получают в среднем на 823 лари больше, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" о среднемесячной номинальной зарплате наемных работников. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В апреле-июне 2024 средняя зарплата женщин увеличилась на 153,1 лари (10,7%) и составила 1 590,2 лари, а средняя зарплата мужчин увеличилась на 251,8 лари (11,7%) и составила 2 413,5 лари. Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, во II квартале 2024 года увеличилась на 11,1% (200,4 лари) и достигла 2 004,9 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2024 года была в сферах: Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695150_504:0:3177:2005_1920x0_80_0_0_ab016cc43754bd0f86c3cd3f62b7e5cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат, статистика
грузия, новости, общество, тбилиси, сакстат, статистика
Средняя зарплата в Грузии у мужчин выше, чем у женщин
В апреле-июне 2024 года средняя зарплата женщин составила 1 590,2 лари
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата мужчин в Грузии во II квартале 2024 года по видам деятельности превысила заработную плату женщин во всех секторах – они получают в среднем на 823 лари больше, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" о среднемесячной номинальной зарплате наемных работников.
В апреле-июне 2024 средняя зарплата женщин увеличилась на 153,1 лари (10,7%) и составила 1 590,2 лари, а средняя зарплата мужчин увеличилась на 251,8 лари (11,7%) и составила 2 413,5 лари.
В первом квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 343,2 лари, тогда как женщин – 1 540 лари.
Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, во II квартале 2024 года увеличилась на 11,1% (200,4 лари) и достигла 2 004,9 лари, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата во втором квартале 2024 года была в сферах:
Информации и коммуникаций – 3 963,0 лари (годовой рост 4,3%);
Финансовой и страховая деятельности – 3 642,3 лари (+14,5%);
Строительства – 2 946,1 лари (+13,7%);
Профессиональной, научной и технической деятельности – 2 872,8 лари (+13,8%).
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6984 GEL/$1.