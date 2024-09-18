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Британский лоукостер свяжет Тбилиси с Лондоном, Миланом и Женевой
Британский лоукостер свяжет Тбилиси с Лондоном, Миланом и Женевой
Sputnik Грузия
Первый рейс из Тбилиси в Женеву состоится 31 марта будущего года 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Британский лоукостер EasyJet начнет полеты из Тбилисского международного аэропорта в Лондон, Милан и Женеву весной 2025 года, сообщил "Первый канал". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В связи с началом работы в Грузии, авиакомпания подготовила видеоролик, в котором рассказывает о достопримечательностях страны. Первый рейс из Тбилиси в Женеву состоится 31 марта 2025 года. Авиакомпания будет летать по этому направлению два раза в неделю. Кроме того, с 1 апреля стартуют рейсы в лондонский аэропорт Лутон и миланский аэропорт Мальпенса с частотой два раза в неделю. British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом>>EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоу-кост авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города, в 45 км к северу от центра столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение в грузии, авиасообщение, грузия, новости, туризм, лондон, женева, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
авиасообщение в грузии, авиасообщение, грузия, новости, туризм, лондон, женева, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
Британский лоукостер свяжет Тбилиси с Лондоном, Миланом и Женевой
Первый рейс из Тбилиси в Женеву состоится 31 марта будущего года
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Британский лоукостер EasyJet начнет полеты из Тбилисского международного аэропорта в Лондон, Милан и Женеву весной 2025 года, сообщил "Первый канал".
В связи с началом работы в Грузии, авиакомпания подготовила видеоролик, в котором рассказывает о достопримечательностях страны.
Первый рейс из Тбилиси в Женеву состоится 31 марта 2025 года. Авиакомпания будет летать по этому направлению два раза в неделю.
Кроме того, с 1 апреля стартуют рейсы в лондонский аэропорт Лутон и миланский аэропорт Мальпенса с частотой два раза в неделю.
British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом>>
EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com — британская лоу-кост авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города, в 45 км к северу от центра столицы.