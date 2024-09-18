https://sputnik-georgia.ru/20240918/british-airways-svyazhet-tbilisi-s-londonom-pryamym-reysom-289951467.html

British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом

British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом

Sputnik Грузия

Рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю из лондонского аэропорта Хитроу, крупнейшего в Европе 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T15:35+0400

2024-09-18T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways начнет выполнять прямой регулярный рейс Лондон-Тбилиси с 30 марта 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Документ о начале прямых рейсов подписали в Лондоне генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и директор по стратегическому планированию British Airways Нил Черноф. Объединение проводило интенсивные переговоры с британским авиаперевозчиком о начале оперирования в Грузии. Он также отметил важность тесного партнерства с American Airlines, которое позволяет пассажирам British Airways пользоваться транзитными рейсами через Лондон в направлении различных городов США.Рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю из лондонского аэропорта Хитроу, который, как отметил Каркашадзе, считается самым загруженным аэропортом Европы.British Airways выполняет рейсы по 190 направлениям в 65 стран мира. Основная база авиакомпании расположена в лондонском аэропорту Хитроу. На данный момент в Грузии оперируют более 60 авиакомпаний, которые выполняют более 100 регулярных рейсов в более чем 30 стран мира. За шесть месяцев текущего года Грузию посетили более 3 миллионов международных путешественников, а доходы от международного туризма достигли рекордного уровня в 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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