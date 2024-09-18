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Грузия опережает многие страны ЕС по открытости правительства – замминистра
Грузия опережает многие страны ЕС по открытости правительства – замминистра
Sputnik Грузия
Новый рейтинг, в котором отражен прогресс Грузии, основан на результатах 11-летнего исследования 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T14:50+0400
2024-09-18T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия опережает многие страны Евросоюза по прозрачности и открытости правления, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа в эфире "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузия опередила все страны-кандидаты в ЕС по индексу открытого управления – согласно "Базе данных глобального благосостояния" Всемирного банка, Грузия заняла 41 место в международном рейтинге. При 100-процентной системе оценки страна заработала 59%. По словам замминистра, политика правительства, основанная на открытом управлении и прозрачности, дает свои результаты. Также Дундуа напомнил, что по индексу открытости бюджета страна находится на первом месте в мире. По результатам исследования Грузия оказалась на 41 месте вместе с Бразилией и Индией. По показателям страна опережает семь стран-членов Евросоюза и НАТО, а также все страны-кандидаты в Евросоюз. "Ежегодно бюджет в стране становится все более прозрачным, правление становится прозрачным, и, соответственно, это дает именно то основание, о котором мы постоянно говорим, когда в последние три года в стране самый высокий экономический рост в Европе", – заявил эксперт по экономическим вопросам Отар Ангуридзе.Еще одно свидетельство демократии – депутат о высоких позициях Грузии в рейтинге>>Эксперты связывают новый рейтинг с существующим демократическим правлением в Грузии. По мнению аналитиков, прозрачность является одним из главных инструментов, обеспечивающих успех страны во всех направлениях. "Чем более открытое правление в стране, чем демократичнее правление, тем, естественно, более открыта та же доступность, то же правосудие, низкая коррупция. В целом это указывает на то, какие реформы были проведены в стране за последние годы", – заявил эксперт по вопросам экономики Георгий Цуцкиридзе. Новый рейтинг, в котором отражен прогресс Грузии, основан на результатах 11-летнего исследования "Проекта мирового правосудия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, бразилия, индия, михаил дундуа, всемирный банк, нато
грузия, новости, экономика, тбилиси, бразилия, индия, михаил дундуа, всемирный банк, нато
Грузия опережает многие страны ЕС по открытости правительства – замминистра
Новый рейтинг, в котором отражен прогресс Грузии, основан на результатах 11-летнего исследования
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия опережает многие страны Евросоюза по прозрачности и открытости правления, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа в эфире "Рустави 2".
Грузия опередила все страны-кандидаты в ЕС по индексу открытого управления – согласно "Базе данных глобального благосостояния" Всемирного банка, Грузия заняла 41 место в международном рейтинге. При 100-процентной системе оценки страна заработала 59%.
"Грузия является выдающейся страной с открытым управлением, опережает многие страны Евросоюза, и не только по этому показателю прозрачности, но и по многим другим показателям Грузия является одним из лидеров региона и выдающейся в мире", – заявил Дундуа.
По словам замминистра, политика правительства, основанная на открытом управлении и прозрачности, дает свои результаты.
Также Дундуа напомнил, что по индексу открытости бюджета страна находится на первом месте в мире.
"С включенностью общественности и надзором бюджета она входит в пятерку лучших в мире. По данным исследования Европейского антикоррупционного центра, по прозрачности она входит в 20 лучших в мире", – отметил он.
По результатам исследования Грузия оказалась на 41 месте вместе с Бразилией и Индией. По показателям страна опережает семь стран-членов Евросоюза и НАТО, а также все страны-кандидаты в Евросоюз.
"Ежегодно бюджет в стране становится все более прозрачным, правление становится прозрачным, и, соответственно, это дает именно то основание, о котором мы постоянно говорим, когда в последние три года в стране самый высокий экономический рост в Европе", – заявил эксперт по экономическим вопросам Отар Ангуридзе.
Эксперты связывают новый рейтинг с существующим демократическим правлением в Грузии. По мнению аналитиков, прозрачность является одним из главных инструментов, обеспечивающих успех страны во всех направлениях.
"Чем более открытое правление в стране, чем демократичнее правление, тем, естественно, более открыта та же доступность, то же правосудие, низкая коррупция. В целом это указывает на то, какие реформы были проведены в стране за последние годы", – заявил эксперт по вопросам экономики Георгий Цуцкиридзе.
Новый рейтинг, в котором отражен прогресс Грузии, основан на результатах 11-летнего исследования "Проекта мирового правосудия".