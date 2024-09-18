https://sputnik-georgia.ru/20240918/gruziya-uspeshno-razvivaet-sovremennye-tekhnologii--ekspert-289946962.html

Грузия успешно развивает современные технологии – эксперт

Грузия успешно развивает современные технологии – эксперт

Sputnik Грузия

По словам Чарая, доход Грузии от IT-сферы в 2024 году может превысить 1 миллиард долларов 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T13:20+0400

2024-09-18T13:20+0400

2024-09-18T13:49+0400

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1b/282731463_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_7fe0d7da422116d4fc91ebb2946b80d5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузия быстро прогрессирует в плане развития искусственного интеллекта и современных технологий, которые приносят стране большие доходы, заявил экономист Вахтанг Чарая в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Одной из задач правительства в ближайшие десять лет является превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, что подразумевает создание в стране DATA-центра. В плане развития искусственного интеллекта и современных технологий Грузия прогрессирует довольно быстро, отметил эксперт.По его словам, у страны гораздо больший потенциал, и если в 2022 году IT-сфера заработала 500 миллионов долларов, а в 2023 году – 800 миллионов, то в 2024 году ожидается, что ее доход превысит 1 миллиард долларов. Чарая отметил, что развитая часть мира активно использует искусственный интеллект, различные возможности современных технологий, и это еще быстрее увеличивает разрыв между ними и развивающимися странами. По его мнению, именно поэтому для Грузии важно максимально использовать эти инновации и новые подходы не только в ведении бизнеса, но и вообще во всех сферах: обороне, здравоохранении, сельском хозяйстве, экономике или любом направлении. Кроме того, эксперт считает, что развитию информационных технологий в Грузии должно содействовать не только правительство, но и, например, высшие учебные заведения, профучилища, переподготовив больше специалистов, чтобы вовремя снабдить рынок соответствующими кадрами. "Привет, Руби" – книга по программированию появится в школах Грузии>>По словам Чарая, сам бизнес должен быть активным и планировать свою стратегию на долгосрочную перспективу, чтобы помочь училищам в том, чтобы тот кадр, который выпускается из вуза, был им полезен. В одиночку правительство может только достичь прогресс, а его сохранение зависит от бизнес-сектора и общества. Искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная технология, которая позволяет программам и системам "думать" и "делать выводы", как это делают люди. ИИ использует алгоритмы, математические модели и наборы данных для того, чтобы "учиться" и "принимать решения" на основе этих данных.Центр обработки данных (ЦОД), или дата-центр – это помещение для размещения серверного и сетевого оборудования с подключением к сети Интернет, а также с бесперебойным электропитанием, системой охлаждения и различными системами безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости