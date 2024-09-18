https://sputnik-georgia.ru/20240918/izbirateley-v-gruzii-vvodyat-v-zabluzhdenie---tsik-289953763.html

Избирателей в Грузии вводят в заблуждение – ЦИК

Избирателей в Грузии вводят в заблуждение – ЦИК

Sputnik Грузия

ЦИК Грузии может прекратить сотрудничество с организациями, которые будут проводить дезинформационную кампанию 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T17:19+0400

2024-09-18T17:19+0400

2024-09-18T17:45+0400

политика

новости

ираклий кобахидзе

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. ЦИК Грузии обвинил созданную неправительственными организациями для наблюдения за парламентскими выборами коалицию "Мой голос" во введении избирателей в заблуждение касательно правил заполнения бюллетеней, тайного голосования и подсчета голосов.По задумке порядка 30 неправительственных организаций, "Мой голос" – это наблюдательная миссия, к которой может присоединиться любой желающий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что это не нейтральная наблюдательная миссия, а кампания в поддержку конкретных политических сил, при том на зарубежные деньги.Наблюдательная миссия "Мой голос" оказалась в центре внимания ЦИК после заявлений ее представителя в эфирах телеканалов "ТВ Пирвели" 5 сентября и "Формула" 15 сентября. В частности, на "ТВ Пирвели" представитель миссии "Мой голос" призвал избирателей раскрасить один кружок перед избирательным субъектом, после перечеркнуть его и закрасить другой, при этом он "обнадежил" избирателей, что при подсчете голосов вручную избирательная администрация будет вынуждена признать бюллетень действительным, хотя аппарат сочтет его недействительным.Кроме того, представитель миссии "Мой голос" говорил, что закон разрешает фотосъемку бюллетеня в кабине для тайного голосования. Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>Позже в эфире "Формулы" представитель миссии "Мой голос" сделал заявление, которое отчасти противоречит сказанному 5 сентября и при этом – закону, являясь манипуляционным."Оно может быть воспринято как призыв к умышленному повреждению избирательного бюллетеня как государственного имущества. Это же может вызвать искусственную задержку избирателей на избирательных участках, очереди и соответственно – недовольство избирателей", - сказано в сообщении СМИ. В данном случае представитель миссии "Мой голос" сказал, что фото- и видеосъемка запрещена, но в своих оценках он все же допустил такую возможность.ЦИК подчеркнул, что голосование категорично, и действительным считается только тот бюллетень, где закрашен кружок только перед одним избирательным субъектом. При этом голосование тайное, и в кабине запрещена фото- и видеосъемка. "Такая несоответствующая закону и дезинформационная информационная кампания может вызвать растерянность избирателей и такие негативные последствия, которые могут поставить под угрозу целостность выборов", - говорится в сообщении. ЦИК призвал все международные и местные наблюдательные организации отмежеваться от т.н. информационных кампаний, осуществить реагирование на них и на своих публичных и других мероприятиях правильно информировать избирателей. Ответственность за все испорченные вследствие дезинформационной кампании бюллетени будет возложена на эти организации, их представителей или на индивидуальные лица. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Масштабная кампания ЦИК по информированию избирателей о новшествах к этому времени охватила более 600 тысяч человек. В том числе около 123 тысяч избирателей приняли участие в имитированном голосовании, которое прошло 11 сентября на 598 избирательных участках.Регистрацию для участия в выборах получили 27 партий. Для наблюдения за выборами, по последним данным, ЦИК Грузии зарегистрировала 42 местные и 21 международную организацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, ираклий кобахидзе, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024