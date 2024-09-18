https://sputnik-georgia.ru/20240918/pochemu-vlasti-gruzii-kritikuyut-za-zhelanie-zapretit-propagandu-lgbt--otvet-deputata-289949724.html

Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата

Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата

Sputnik Грузия

Как ранее заявил Жозеп Боррель, закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" еще больше уводит Грузию с пути в ЕС 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T16:00+0400

2024-09-18T16:00+0400

2024-09-18T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Критики правящей партии "Грузинская мечта" в стране и за ее пределами хотят видеть в Грузии такие власти, которые будут в том числе пропагандировать ЛГБТ* среди детей и пренебрегать традициями, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть европейских дипмиссий выступила с критикой из-за принятия в третьем чтении закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отозвать закон, который, по его словам, еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС. Не только грузинское, но и европейское общество, в том числе американское здоровое общество, видит это и не соглашается с этим, добавил депутат. Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, жозеп боррель, "сила народа", сша, лгбт