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Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата
Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата
Sputnik Грузия
Как ранее заявил Жозеп Боррель, закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" еще больше уводит Грузию с пути в ЕС 18.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Критики правящей партии "Грузинская мечта" в стране и за ее пределами хотят видеть в Грузии такие власти, которые будут в том числе пропагандировать ЛГБТ* среди детей и пренебрегать традициями, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть европейских дипмиссий выступила с критикой из-за принятия в третьем чтении закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отозвать закон, который, по его словам, еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС. Не только грузинское, но и европейское общество, в том числе американское здоровое общество, видит это и не соглашается с этим, добавил депутат. Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Боррель призвал отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, жозеп боррель, "сила народа", сша, лгбт
Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата
16:00 18.09.2024 (обновлено: 16:46 18.09.2024)
Как ранее заявил Жозеп Боррель, закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" еще больше уводит Грузию с пути в ЕС
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Критики правящей партии "Грузинская мечта" в стране и за ее пределами хотят видеть в Грузии такие власти, которые будут в том числе пропагандировать ЛГБТ* среди детей и пренебрегать традициями, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Часть европейских дипмиссий выступила с критикой из-за принятия в третьем чтении закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отозвать закон, который, по его словам, еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС.
"Мы ведь говорили, что не только прозрачность была проблемой для них, потому что в Грузии они хотят таких властей, которые в том числе будут поощрять пропаганду ЛГБТ* среди детей, чтобы люди с детства не знали, женщины они или мужчины, чтобы в Грузии пренебрегали традициями", – заявил Мачарашвили.
Не только грузинское, но и европейское общество, в том числе американское здоровое общество, видит это и не соглашается с этим, добавил депутат.
Парламент Грузии 17 сентября в третьем, окончательном чтении принял пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.
Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.
* Экстремистская организация, запрещенная в России